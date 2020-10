Joe Biden ar fi fost tinta unei tentative de asasinat, planuit de un tanar de 19 ani care a fost arestat in luna mai

Alexander Hillel Treisman s-a deplasat la mai putin de patru mile de locuinta candidatului democrat din Delaware, la inceputul lunii mai, arata documentele.Cu aproximativ o luna mai devreme, Treisman a cumparat o pusca AR-15, in New Hampshire, si a scris o lista care se incheia cu "executa", a afirmat un judecator federal, intr-un ordin judecatoresc prin care a justificat arestarea lui Treisman, fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, sub acuzatia de pornografie infantila."Sa-l ucid pe Joe Biden ?", a postat Treisman pe platforma iFunny, pe 15 aprilie, mai arata ordinul judecatoresc.La sfarsitul lunii septembrie, Triesman a fost pus sub acuzare intr-un tribunal federal din Districtul Middle din Carolina de Nord, pentru posesie si distribuire de pornografie infantila.Actiunile sale referitoare la Biden si alte dovezi impotriva sa au fost mentionate ca motive pentru mentinerea sa in arest inainte de proces de catre judecator, intr-un ordin semnat pe 6 octombrie, pentru informatii despre adresa de domiciliu a lui Joe Biden, legile statului referitoare la arme, piese de pusca si pentru vedere nocturna, impreuna cu actiunile intreprinse de inculpat, inclusiv postarea mentionata mai sus despre uciderea lui Joe Biden, cumpararea unei pusti AR-15 in New Hampshire, deplasare la mai putin de 4 mile de casa lui Joe Biden si scrierea unei liste de verificare care se termina cu executare.In timp ce Treisman nu are antecedente penale, judecatorul a concluzionat ca "nicio combinatie de conditii de eliberare disponibile nu ar asigura in mod rezonabil siguranta comunitatii si ca o preponderenta a probelor stabileste ca nicio conditie nu ar asigura prezenta inculpatului in instanta".Un avocat al lui Treisman nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii.Ordinul de detentie citeaza marturia unui agent FBI care explica modul in care Treisman a ajuns sa faca obiectul unei anchete penale care a descoperit informatiile despre Biden.Agentul a spus ca, pe 28 mai, politistii din Kannapolis, Carolina de Nord, raspunzand unui raport despre o duba abandonata intr-o parcare a unei banci. Prin fereastra vehiculului a vazut o pusca in stil AR-15, o cutie pentru o pistol de calibru 380, un recipient "cu materialul explozibil Tannerite" si o cutie cu munitie de calibru 5,56, conform ordinului.Dupa ce duba a fost remorcata, o cercetare a vehiculului a gasit aproximativ 509.000 de dolari (despre care se crede ca ar fi mostenirea lui Treisman), carti (despre supravietuire, fabricarea de bombe, arme improvizate si islam), desene cu zvastice si avioanele care se prabusesc in cladiri, "si o pusca Sig Sauer AR, o Luger de 9 mm, o Kel-Tec Sub-2000, o pusca de calibru 22 si o pusca ruseasca Mosin Nagant M91 / 30 cu surub.Treisman a ajuns la banca mai tarziu in acea zi, intr-un Honda Accord, si a intrebat despre duba tractata, conform documentelor instantei. Politia a mers la banca dupa ce angajatii i-au contactat si l-au luat in custodie pe Treisman, se arata in documente.O cercetare a Hondei a relevat inca doua arme de mana, un calibru 380 si un Luger de 9 mm "gasite ascunse intr-un cos de imbracaminte", se spune in ordin.Treisman detinea permise de conducere din trei state, inclusiv unul care purta numele Alexander S. Theiss, se spune in ordin.Treisman a fost arestat pentru ca ar fi purtat o arma ascunsa. Intr-un apel telefonic inregistrat, efectuat din inchisoare cu mama sa, pe 29 mai, la o zi dupa arestare, mama sa, Kimberly Treisman, i-a sugerat ca "ar trebui sa nu solicite eliberarea pe cautiune", se spune in ordin.In timpul interviurilor cu politistii si anchetatorii de la Forta comuna de combatere a terorismului, Treisman "a dezvaluit ca este interesat de incidente teroriste si de atacuri armate in masa" si ca conducea prin tara cumparand arme de foc in diferite state, se spune in ordin.O cautare a pseudonimelor online folosite de Treisman a aratat ca acesta a facut referiri la pedofilie "si executarea celor pe care ii uraste", se spune in ordin.Intr-o postare facuta sub pseudonim, acesta si-a exprimat "dorinta de a efectua un atac in masa".Cautarile efectuate pe telefonul mobil al lui Treisman si alte 15 dispozitive electronice confiscate din vehiculul sau au aratat mii de imagini de pornografie infantila si peste 1.200 de videoclipuri cu pornografie infantila.O nota creata pe 15 octombrie 2019, pe telefon, descria "un plan de a efectua un atac armat in masa intr-un mall alimentar, de Craciun sau de Black Friday".In 8 aprilie 2020, o postare pe internet facute sub unul dintre pseudonimele lui Treisman, "AlextheBodacious", afirma ca "avea sa faca un masacru similar celui de la liceul din Columbine (in aprilie 1999) pentru o vreme, [dar] cred ca ar fi mai bine sa fie ceva mai memorabil".O saptamana mai tarziu, el a facut o postare pe iFunny cu captura "ar trebui sa-l omor pe Joe Biden", conform documentelor instantei.