Joe Biden l-a chemat la Casa Alba pe presedintele Ucrainei. Contextul: "agresiunile continue ale Rusiei in Donbas si Crimeea"

Presedintele Joe Biden "abia asteapta sa-l primeasca la Casa Alba (pe omologul sau Volodimir Zelenski) in aceasta vara", a anuntat Sullivan.Joe Biden si-a reiterat, intr-o convorbire cu Volodimir Zelenski, "angajamentul neclintit fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei impotriva agresiunilor continue ale Rusiei in Donbas si Crimeea ", a anuntat luni seara o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, cu cateva zile inaintea summitului sefului statului american cu presedintele rus Vladimir Putin , prevazut la 16 iunie la Geneva.Cei doi lideri "au discutat despre parteneriatul strategic in sustinerea planului presedintelui Zelenski in lupta impotriva coruptiei si implementarea agendei unor reforme, in baza valorilor noastre democratice impartasite si apiratiilor euroatlantice ale Ucrainei", a mai anuntat intr-un comunicat Psaki.Zelenski i-a multumit lui Biden pentru aceasta invitatie, "in iulie"."Ma bucur pentru aceasta intalnire, care ne va permite sa discutam despre mijloace de extindere a cooperarii strategice dintre Ucraina si Statele Unite ", a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter liderul ucrainean.