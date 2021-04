Joe Biden i-a propus lui Vladimir Putin sa se intalneasca 'intr-o tara terta' in 'urmatoarele luni'

Rusia acuza NATO si SUA ca transforma Ucraina intr-un "butoi cu pulbere"

Joe Biden a subliniat cu aceasta ocazie 'angajamentul de neclintit' al SUA fata de suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei si si-a exprimat 'ingrijorarea fata de acumularea neasteptata de trupe ruse in Crimeea ocupata si la frontiera ucraineana', chemand Rusiei sa dezamorseze tensiunile, conform unui comunicat al Casei Albe.Biden, potrivit comunicatului, a mentionat de asemenea ca Statele Unite vor actiona cu 'fermitate' pentru a-si apara interesele nationale, ca raspuns la actiunile Rusiei, cum ar fi intruziunile cibernetice sau ingerintele electorale.Cu toate acestea, presedintele american a asigurat ca doreste 'sa cladeasca o relatie stabila si previzibila cu Rusia, conform intereselor nationale', a adaugat Casa Alba, evocand necesitatea continuarii 'dialogului strategic' cu privire la controlul armamentelor sau in probleme de securitate.'El a propus un summit intr-o tara terta in urmatoarele luni pentru a discuta o serie intreaga de subiecte', a indicat Casa Alba, fara sa spuna daca presedintele rus a acceptat oferta.Aceasta convorbire telefonica este prima intre cei doi sefi de stat, dupa ce in urma cu o luna Joe Biden, intr-un interviu pentru ABC, intrebat daca il considera pe Putin 'criminal', a raspuns afirmativ. Acest lucru a provocat un scandal diplomatic intre Moscova si Washington , Rusia rechemandu-si ambasadorul din SUA pentru consultari. Moscova acuza NATO si Statele Unite ca transforma Ucraina intr-un "butoi cu pulbere" din cauza ca sustin aceasta tara , aflata intr-un razboi civil cu separatisti prorusi in Donbas si care acuza la randul sau Rusia de comasarea unor trupe la frontiera sa, relateaza AFP."Volumul ajutorului (militar) creste. Statele Unite si alte state membre NATO transforma in mod consient Ucraina intr-un butoi cu pulbere", acuza, citat de agentiile ruse de presa, adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov.Rusia este pregatita sa intervina pentru a-si apara cetatenii, dupa ce Moscova a distribuit sute de mii de pasapoarte rusesti in estul Ucrainei - in pofida faptului ca dezminte orice sustinere politica si militara a separatistilor prorusi -, ameninta Riabkov."Vom face totul pentru a ne garanta securitatea noastra si a cetatenilor nostri orinde s-ar afla ei. Insa responsabilitatea acestei agravari ipotetice a situatiei ii va reveni Kievului si sponsorilor sai occidentali", avertizeaza el.Riakov face aceste declaratii in contextul in care ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba participa marti la o reuniune, la sediul NATO, la Bruxeles, cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg si seful diplomatiei americane Antony Blinken.Kuleba a anuntat cu o zi inainte, la televiziunea ucraineana, ca aceasta reuniune vizeaza "sustinerea practica pe care Ucraina o poate obtine in cazul unei escaladari la scara mare".Ucraina acuza Kremlinul de faptul ca ar cauta un pretext sa o atace, iar Rusia de faptul ca a comasat peste 80.000 de militari rusi in apropierea frontierei de est a Ucrainei si in Crimeea anexata de Moscova in 2014, dupa venirea la putere, la Kiev, a prooccidentalilor.