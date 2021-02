Presedintele american, Joe Biden, a creat un grup de lucru pentru reunirea familiilor de migranti despartite la granita

Accesul imigrantilor, interzis de Trump

Biden a creat de asemenea un grup de lucru pentru reunirea familiilor de migranti despartite la granita ca urmare a strategiei de "toleranta zero" adoptate de Trump in 2018."Vom actiona pentru a sterge rusinea morala si nationala a administratiei precedente care - la propriu, nu la figurat - a smuls copiii din bratele familiilor", a declarat Biden la Casa Alba , la semnarea a trei decrete prezidentiale legate de imigratie.Ordinele executive respective cer mai multe revizuiri si rapoarte care ar putea declansa schimbari ale politicii de imigratie in saptamanile si lunile urmatoare, dar nu ofera un ajutor imediat imigrantilor carora li s-a interzis accesul conform regulilor din mandatul lui Trump, arata Reuters.Printre altele, nu a fost anulat ordinul cunoscut ca "Titlul 42", emis sub conducerea fostului presedinte pentru a opri propagarea coronavirusului; reglementarea respectiva permite autoritatilor americane sa expulzeze pe aproape oricine este prins trecand ilegal frontiera.Biden a cerut insa revizuirea protocoalelor pentru protectia migrantilor (MPP), un program al administratiei precedente care i-a obligat pe 65.000 de solicitanti de azil sa astepte in Mexic audierea cererilor lor in instante din SUA.