Cum vrea presedintele SUA, Joe Biden, sa actioneze in fata dificultatilor create de pandemia COVID

Plan de ajutor de 1,9 trilioane de dolari

"Vad multa durere in aceasta tara, multi oameni care nu au locuri de munca, multi sunt flamanzi, multi in pragul falimentului", a declarat Biden de la Casa Alba . ''Americanii asteapta ajutor de la guvernul lor (...) Voi actiona si voi actiona rapid'', a continuat presedintele american.Noul guvern a prezentat un plan de ajutor de 1,9 trilioane de dolari pentru redresarea economiei americane, care este in curs de redresare, cu o piata a muncii inca lenta in pofida unei usoare scaderi a ratei somajului in ianuarie. Dar republicanii considera aceasta suma prea mare si contesta anumite masuri ale acestui proiect."As vrea sa o fac cu sprijinul republicanilor (...), dar pur si simplu nu sunt pregatiti sa mearga atat de departe cat este necesar", a spus Biden. Senatul american a aprobat vineri, la primele ore ale diminetii, la limita, o motiune bugetara care deschide calea adoptarii in Congres in urmatoarele saptamani - cu sau fara sprijinul republicanilor - a planului de ajutor economic in contextul epidemiei de COVID-19 in valoare de 1,9 trilioane de dolari, proiect dorit de Joe Biden, care reprezinta prima mare masura legislativa majora a noului presedinte, noteaza Reuters si AFP.Presedintele Biden a intins mana catre tabara republicana pentru a discuta un compromis, dar a avertizat ca este gata sa actioneze si fara ei, apreciind ca statul trebuie sa intervina in mod urgent intr-un moment in care pandemia de coronavirus continua sa asfixieze economia americana. Miercuri, SUA au depasit pragul de 450.000 de decese din cauza COVID-19.