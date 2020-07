John Gray, filosof politic: Metodele noii miscari "woke" si Garzile rosii din timpul lui Mao

Nu este deplasat sa comparam metodele folosite de aceasta miscare woke ("miscare de trezire", n. trad.) cu cele ale Garzilor Rosii din timpul presedintelui Mao, care au terorizat poporul chinez in urma cu jumatate de secol.Asa-numita "cultura a anularii" - presupunand denigrarea publica si incercarea de a submina pozitia profesionala a oricarei persoane care se abate de la standardele din ce in ce mai dure ale corectitudinii politice - reprezinta, pe scurt, cea mai recenta expresie a acestei miscari intolerante si extrem de vocale.Un astfel de comportament s-a limitat candva la celebritatile care isi exprimau public anumite opinii sau atitudini. Cu toate acestea, acum a luat amploare in mod insidios in majoritatea institutiilor noastre nationale.De la universitati, Biserica, intreprinderi, scoli, mass-media, politie, autoritati locale si pana la edituri si chiar unele ziare, toate promoveaza intens aceasta ideologie a "trezirii".Aceasta este o evolutie infricosatoare. Oricine se indeparteaza de noua "ortodoxie" este considerat un personaj daunator si irecuperabil.Coalizandu-se pe retelele de socializare, activistii au misiunea de a-i elimina pe acesti oameni de la locurile lor de munca si de a ii reduce la tacere pentru totdeauna.Dintr-o perspectiva istorica, extrema-stanga a incercat sa puna punct dezbaterii. Insa cruciatii "treziti" de astazi merg mult mai departe.Ganditi-va la ceea ce se intampla in invatamantul superior. La inceputul anilor saptezeci, cand am obtinut prima mea slujba academica la Universitatea din Essex, se considera ca aceasta universitate este de stanga.Practic, fiecare ramura din stanga radicala era activa in campus. De la studenti veniti din scolile elementare care inmanau pamfletele Partidului Comunist din Marea Britanie pana la dezordonatii trotkisti si anarhisti, tot spectrul a fost reprezentat.Imi amintesc ca am continuat sa imi predau cursurile in 1973-1974 in pofida blocadelor, care au disparut in cele din urma dupa o operatiune masiva a politiei, in care au fost arestati peste 100 de studenti.In calitate de tanar cadru universitar, am putut sa adopt o atitudine detasata fata de ceea ce se intampla, pentru ca nici eu, nici nimeni altcineva cunoscut, nu era amenintat. La vremea aceea, am asistat la ceea ce a fost mica lume a sectelor radicale aprinse. Nimeni nu a spus vreodata atunci ca a "anulat" o alta persoana.La fel s-a intamplat si cand am continuat sa predau la Universitatea Oxford si apoi la London School of Economics. Este adevarat ca majoritatea universitarilor din ambele institutii erau de stanga, dar existau si vechii conservatori irascibili, liberali de moda veche, dintre care multi nu erau deloc interesati de politica. Nu a existat insa o "ortodoxie" rigida in umbra careia sa se injoseasca si sa se cutremure profesorii si studentii.Astazi, universitatile noastre sunt bastioane de stanga, o ortodoxie "trezita". Orice voci ce se afla in dezacord cu cea majoritara - oricat de "cuminti" ar fi convingerile exprimate de ele - trebuie sa fie reduse la tacere. Si un numar tot mai mare de scoli se alatura acum universitatilor pentru propagarea acestei ideologii."Teoria critica a rasei" - o ideologie sub-marxista in care "privilegiul albilor" este invocat pentru a explica tot felul de nedreptati ale societatii - este predata din ce in ce mai mult ca parte a procesului de "decolonizare a curriculumului".Intr-adevar, niciun subiect nu este imun la aceasta campanie de reeducare purtata in scolile si universitatile noastre.Profesorii de la Universitatea din Birmingham City au propus ca Mozart sa fie eliminat din predarea muzicii si inlocuit cu rapperul Stormzy. Colegiul Eton a anuntat ca va modifica modul in care sunt predate istoria, geografia, religia, politica si limba engleza, pentru a se asigura ca "decolonizarea" va ajunge peste tot.Ar putea fi adevarat faptul ca programa scolara a fost limitata in trecut. Spre exemplu, cred ca s-a invatat prea putin despre enorma armata voluntara din India Africa si din alte foste colonii britanice, care a luptat in numele acestei tari in cel de-al Doilea Razboi Mondial.Dar ideologia care este folosita pentru a stabili un nou curriculum este si mai marginita. Conceptele abstracte legate de notiunea de "alb" sunt predate ca realitati incontestabile, in timp ce complexitatile reale ale istoriei sunt ignorate.Desigur, studentii si institutiile academice au fost intotdeauna pline de tineri de stanga, dar astazi aceasta "agenda a trezirii" depaseste educatia si se infiltreaza in orice alta institutie a vietii publice - chiar in pilonii civilizatiei noastre. Niciun loc nu este scutit.Conducatorul Bisericii Anglicane, Justin Welby, a sugerat, de exemplu, ca este gresit sa-l portretizezi pe Iisus ca fiind alb. Diferite culturi il infatiseaza in moduri diferite, subliniaza Arhiepiscopul de Canterbury. Asa este, dar, de fapt, Iisus nu a fost nici negru, nici alb. Adevarul istoric este ca Iisus a fost evreu si ca a vorbit limba antica semitica a arameului - ceva ce Welby nu mentioneaza.Politia a fost si ea afectata de miscarea woke.Ofiterii de politie se confrunta cu multe situatii dificile. In ultima perioada, au avut loc atacuri violente ale protestatarilor asupra politistilor in Hackney, Brixton, White City si in alte parti din Londra. De asemenea, este adevarat ca unele atacuri au fost agravate de problema rasismului.In aceste conditii, politia este obligata sa fie prudenta. Dar acest lucru nu justifica faptul ca ofiterii au dansat impreuna cu protestatarii Rebellion Extinction, cum s-a intamplat in aprilie anul trecut, la o manifestatie la Oxford Circus din Londra. Au avut loc, de asemenea, scene in care politistii au ingenunchiat (in original, taking the knee = a sta pe un genunchi in semn de protest, in timp ce se intoneaza imnul national la un joc de fotbal american, pentru a protesta impotriva modului nedrept in care sunt tratati americanii negri, conform https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/take-a-knee, n. trad.), in timpul protestelor recente Black Lives Matter.De ce ofiterii nostri de politie isi "semnalizeaza virtutile" (semnalizarea virtutii este un neologism peiorativ pentru exprimarea fara echivoc a valorilor morale) pentru miscarea "trezirii"? Sarcina politiei este de a aplica legea si de a mentine ordinea publica, nu de a manifesta simpatie pentru vreo miscare politica.Unul dintre motivele pentru care institutiile britanice au fost acaparate de fortele iliberalismului este contagiunea evenimentelor din SUA, unde miscarea a fost mai virulenta decat oriunde altundeva.Chiar si cetatile capitalismului au cazut. Corporatiile uriase isi instruiesc angajatii pentru formarea diversitatii, insa nu reusesc sa le ofere asigurari medicale, facilitati de ingrijire a copiilor sau venituri decente.In tot acest timp, exista o "vanatoare de vrajitoare" care a spulberat nume de notorietate din institutiile americane.Saptamana trecuta, curatorul principal al Muzeului de Arta Moderna din San Francisco si-a dat demisia, fiind acuzat de folosirea unui "limbaj al suprematiei albe", dupa ce a declarat ca refuzul de a accepta lucrarile artistilor albi ar fi o "discriminare inversa".Redactorul-sef al sectiunii de opinie si un scriitor de la New York Times si-au dat demisia, motivand aceasta decizie prin "intimidarea constanta a colegilor" care au atacat ceea ce ei numeau "incursiuni in gresit-gandire" ('forays into Wrongthink'). Aceasta trimitere la romanul lui George Orwell din 1984 - unde oamenii sunt pedepsiti pentru "crima-gandire" - este foarte sugestiva.Mai mult decat atat, principalii furnizori de stiri si reviste americane opereaza acum un sistem in care angajatii sunt incurajati sa isi tradeze colegii si sa se denunte unii pe altii pe Twitter Aceasta vanatoare de oameni aminteste izbitor de Revolutia culturala a lui Mao, care a zguduit China comunista in perioada 1966-1976 si a stricat o mare parte din ceea ce mai ramasese din civilizatia antica a tarii.Singurul mod prin care cineva acuzat de crima-gandire putea scapa de pedeapsa era marturisirea publica, "reeducarea" si prin scuzele sordide, in asa-numitele "sedinte de lupta", in care oamenii erau umiliti si chinuiti de catre cei care ii acuzau.In mod tragic, miscarea de "trezire" a reinventat acest ritual josnic. Profesorii, jurnalistii, profesorii si altii cauta sa isi pastreze slujbele cerandu-si cu disperare iertare.In anumite moduri, maoismul de astazi pe Twitter este mai rau decat versiunea initiala chineza. Revolutia culturala a lui Mao a fost dezlantuita de un dictator comunist, care a folosit revolta pentru a-si consolida puterea.Dimpotriva, in Marea Britanie si in America de astazi, principalele noastre institutii si-au predat rusinos propria autoritate unei ideologii distructive.Este esential ca aceasta miscare ideologica violenta sa nu dureze timp de un deceniu, asa cum a fost in cazul lui Mao in China.In caz contrar, ne vom pierde libertatea in fata unei miscari care isi propune sa dicteze modul in care traim si gandim, iar civilizatia britanica va suferi daune ireparabile.