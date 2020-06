John Gray: Social Justice Warriors cred ca pentru a institui o lume noua, trebuie sa o distrugi pe cea veche

Ziare.

Precum milenaristii medievali, SJWs (social justice warriors) de azi cred ca, pentru a institui o lume noua, este nevoie doar sa o distrugi pe cea vecheAsa cum au observat unii comentatori conservatori, exista asemanari izbitoare intre militantii woke si bolsevicii care au preluat puterea in 1917. Dar ce se desfasoara, in Statele Unite si, intr-o mai mica masura, in alte tari, este simultan mai arhaic si mai futurist decat o lovitura de stat revolutionara de secol XX. Convulsia curenta este o izbucnire similara in mod mult mai intim cu miscarile anarhice milenariste care au s-au dezlantuit de la un capat la altul al Europei in Evul Mediu Tarziu, a caror viziune de rascumparare din istorie a fost impartasita de fondatorii Americii, care au purtat-o cu ei in Lumea Noua.In ciuda acestui fapt, bolsevicii si militantii woke au cateva lucruri in comun. In Rusia sfarsitului de secol XIX, sub influenta parintilor lor progresisti, o generatie de tineri educati a fost convinsa de ilegitimitatea regimului tarist. "Demonii" lui Dostoievski (1871) este o cronica vie a procesului tragic si ridicol prin care liberalii progresisti au discreditat institutii traditionale si au dezlantuit un val de teroare revolutionara. Nu numai tarismul, dar orice forma de guvernamant ajunsese sa fie vazuta ca fiind represiva. Asa cum o descire unul din personajele lui Dostoievski, "M-am incurcat in datele mele proprii [...] Pornind de la o libertate nelimitata, eu inchei printr-un despotism nelimitat[1]."Generatia woke a invatat o lectie similara de la predecesorii sai, de data aceasta despre esecurile democratiei americane. Respingand valorile de moda veche ca fiind complice in opresiune si esentialmente frauduloase, ei isi extind puterea nu prin persuasiune, ci prin marginalizarea sociala si ruinarea economica a criticilor lor. La fel ca in procesele inscenate, orchestrate de Stalin, discipolul lui Lenin, sau in sesiunile de umilire publica ale lui Mao, activistii woke cer confesiune publica si cainta de la victimele lor. Precum elitele comuniste, insurgentii woke isi propun sa implementeze o unica viziune asupra lumii cu ajutorul uzului pedagogic al fricii. Respingerea privilegiilor de sorginte liberala, a libertatilor individuale, se sfarseste cu tirania gloatei drept-credinciosilor.Cu toate acestea, impulsurile care animeaza rascoala woke sunt diferite de cele care insuflau vigoare in Lenin sau Mao. Pentru liderul bolsevic - un autentic discipol al Iluminismului iacobin - violenta era o unealta, nu un scop in sine. In miscari woke precum Antifa, pe de alta parte, violenta pare sa aiba un rol in principal terapeutic.Puteti detesta tipul de societate pe care Lenin urmarea sa o contruiasca la fel de mult ca metodele pe care le-a adoptat pentru a reusi, asa cum o fac eu insumi. Zeci de milioane fura pusi in sclavie in lagare de munca fortata, executati sau infometati pana la moarte in cautarea unei fantezii respingatoare. Chiar si asa, Lenin a incercat sa incropeasca un viitor care, in opinia lui, era o imbunatatire adusa prezentului.Activistii woke, pe de alta parte, nu au nicio viziune despre viitor. In termeni leninisti, ei apartin unei stangi infantile, jucand un spectacol revolutionar fara vreo strategie sau vreun plan de actiune pentru momentul cand s-ar afla la putere. Totusi, distinctia lor fata de Lenin merge si mai departe. Mai degraba decat sa tinteasca spre un viitor mai bun, militantii woke cauta un prezent cathartic. Purificarea lor si a altora de pacat este scopul lor. In mijlocul unor vaste inegalitati de putere si de bunastare materiala, generatia woke se scalda in stralucirea eterna a virtutii lor neprihanite.Scenele-cheie din revolta woke ce a urmat uciderii lui George Floyd sunt ritualuri de purificare in care oficiali publici au spalat picioarele rasculatilor, dar si acte de iconoclasm in care monumente publice au fost distruse sau desfigurate. Ele sunt actiuni simbolice, menite sa scindeze prezentul de trecut, nu politici create pentru a contura un viitor diferit.Unica masura concreta propusa a fost stoparea finantarii si disolutia fortelor de ordine. Asa cum proclamau unele din pancartele insurgentilor, nu va mai exista nicio forma de violenta comsia de politie atunci cind politia insasi nu va mai exista. Odata ce institutiile represive vor fi fost dezmembrate metodic, o anarhie pasnica va triumfa. Asa cum ar fi putut fi prezis de catre oricine cu o bruma de cunostinte in istorie, nu explozia de jafuri in masa din Chicago si alte orase a dat nastere increderii in aceasta idee.Sistemele noi, "transformative", de aplicare a legii se vor confrunta cu probleme asemanatoare celor intampinate de fortele de politie care au fost dizolvate. "Zone autonome", de tipul celor care au fost anuntate in Seattle, Portland si Minneapolis, vor trebui sa rezolve dispute si sa aplice executarea deciziilor lor. Comandanti militari locali si profeti - unii dintre ei fara indoiala inarmati - vor deveni arbitri ai sigurantei publice. Cand vor rata din cauza supraestimarii propriilor abiltati si vor esua sa mentina chiar niveluri minimale de securitate, justitiarii si crima organizata vor umple golul. Acolo unde lucrul se dovedeste costisitor sau instabil, guvernul federal ar putea interveni si impune ordine. In alte cazuri, orasele ar putea fi abandonate inspre a deveni zone de anarhie.Istoria milenaristilor medievali ilustreaza acest proces. Ei erau antinomisti, credinciosi eretici care anatemizau Biserica si se considerau dezlegati de catre gratia divina de orice constrangeri morale. Cu toate ca isi afirmau virtutea superioara, practica lor specifica era autoflagearea. Iertarea - fie ea a lor insisi sau a altora - era in mod notabil absenta.Asa cum Norman Cohn noteaza in fecundul sau studiu The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1957), "in Germania, precum si in Europa de sud, grupuri de flagelanti au continuat sa existe pentru mai mult de doua secole." Originand probabil in Italia, la mijlocul secolului al XIII-lea, miscarea flagelanta a atins un apogeu in Germania, in 1348-1349, cand a fost exacerbata de Marea Ciuma. Acolo, la fel ca si in alte parti ale Europei, flagelantii s-au intors impotriva unor sectiuni ale populatiei pe care le-au acuzat de aparitia molimei, in particular evrei, multe dintre ale caror comunitati au fost sterse de pe fata pamantului.Doua sute de ani mai tarziu, profetul anabaptist Jan Bockelson preia controlul orasului Munster, transformandu-l pentru o scurta perioada intr-o teocratie comunista, in care botezurile fortate si executiile publice au devenit spectacole la ordinea zilei. Domnia lui Bockelson s-a sfarsit cand, dupa un lung asediu, orasul a cazut in mainile armatelor ce actionau in numele Bisericii. El a fost torturat pana la moarte in piata orasului.Pentru Cohn, studiul milenaristilor medievali a fost o parte esentiala din intelegerea totalitarismului modern. A fost, de asemenea, folositor in intelegerea miscarii woke. Flagelantii medievali si militantii woke combina un sens al propriei infailibilitati morale cu o pasiune masochista pentru umilirea propriei persoane. Milenaristii medievali, de asemenea cunoscuti drept chiliasti, credeau ca lumea va fi refacuta de Dumnezeu atunci cand Iisus va reveni dupa un mileniu de injustitie, in timp ce credinciosii woke au convingerea ca interventia divina nu mai este necesara: propria lor virtute va fi suficienta. In ambele cazuri, nimic nu trebuie facut pentru a instaura o noua lume, in afara distrugerii celei vechi.Exista cateva diferente intre cele doua miscari. Milenaristii medievali si-au atras o mare parte din suport dintre taranii analfabeti si muncitorii oraseni saraci. Miscarea woke, pe de alta parte, este compusa majoritar din descendentii familiilor clasei de mijloc educate in institutii de invatamant superior. La fel ca predecesorii lor medievali, activistii woke se cred a fi emancipati de valorile consacrate. Dar, in mod poate unic in istorie, rebeliunea lor antinomica emana dintr-o organizare (establishment) antinomica.Ascensiunea miscarii woke nu a aparut ca rezultat al unei luari cu asalt a intitutiilor americane de catre un guvern dictatorial. Insitutii-cheie americane s-au detronat singure, in timp ce incercarile lui Trump de a pretinde o putere dictatoriala au fost, pana acum, ineficace. Se poate ca scenele de anarhie care sunt parte din revolta sa functioneze in favoarea lui Trump in noiembrie. Cel putin o treime din populatia americana se opune valorilor woke, un numar ce ar putea creste substantial cu cat revolta implica mai mult dezordine publica. In mod egal, Biden ar putea reusi promitand un viitor mai pasnic, gasindu-se in situatia de a fi constrans sa limiteze insurectia pentru a pastra un oarecare grad de ordine publica. In orice caz, America va ramane, mai mult sau mai putin, imposibil de guvernat.Crimele fundamentale ale regimului American - sclavagismul negrilor si aproprierea terenurilor grupurilor indigene dupa Razboiul de Independenta - sunt suficient de reale. Dar la fel, in influenta sa formativa continua, este mitologia din care America s-a nascut. O fuziune lockeiana a unei religiozitati protestante cu o credinta iluminista in ratiune a fost religia americana fondatoare.De-a lungul celei mai semnificative parti a istoriei americane, liberalismul lockeian a reflectat realitatile puterii. Locke insusi a ajutat la redactarea constitutiilor pentru Carolina, ce legitimau sclavagismul, si a argumentat ca popoarele indigene puteau fi inlaturate de pe pamantul pe care nu-l civilizasera si facusera productiv. Ocazional - precum in pactul rooseveltian care a urmat celui de-al Doilea Razboi Mondial si a facut posibile miscarile pentru drepturile civile din anii '50 si '60 - divizarile Amercii fusesera, in parte, depasite. In principal, un mit al rascumpararii a mers mana in mana cu represiunea. Consemnarea sugereaza ca asta va continua. Icoanele vor fi sfaramate si pasiunile antinomice ventiale, in vreme ce anatagonismele sociale si rasiale raman brutale si incontrolabile.Mai mult decat meditatiile fals-marxiste ale ganditorilor postmoderni, credinta singulara americana in rascumpararea nationala este cea care conduce insurectia woke. Regimul inchizitorial autoimpus in universitati si ziare - unde editorii si jurnalistii, profesorii si studentii sunt incurajati sa detecteze si sa denunte erezia pentru ca ea sa fie expusa si exorcizata - aduce a Salem mai degraba decat a Leningrad. Saturat de teologie crestina, liberalismul iluminist al lui Locke se intoarce la o versiune mai primordiala a credintei fondatoare. America este in schimbare, in mod radical si ireversibil, dar ramane, de asemenea, aceeasi.Imposibilitatea de a guverna America se metamorfozeaza intr-un model specific de guvernamant, cu puterea trecand la institutii care isi demonteaza structurile traditionale. Universitatile au devenit seminare ale religiei woke, in timp ce ziarele se transforma in pamflete moralizatoare agitprop. In acelasi timp, somajul in masa si automatizarea accelerata deposedeaza muncitorii de ce le ramasese din puterea de negociere pe care o exercitasera inainte de era neoliberala.Sistemul ce pare sa ia nastere este o variatie high-tech de feudalism, cu crearea bunastarii concentrata in jurul noilor industrii si cu cea mai mare parte din populatie lipsita de drepuri si deposedata de proprietate. In timp ce aceasta metamorfoza ia amploare, presa americana manufactureaza povestiri fictionale despre o rascumparare nationala.America este pe cale de a deveni un stat semiesuat. Soft power-ul sau a colapsat, probabil in mod irecuperabil. Totusi asta nu inseamna ca va inceta sa fie un actor puternic pe plan global. In competitie cu China totalitara, un regim american care imbina controlul autoritar cu zonele de anarhie ar putea avea un avantaj comparativ. Totalitarismul clasic este la fel de desuet precum liberalismul clasic, si mercantilismul american ar putea fi mai trainic si mai inovator decat capitalismul de stat al Chinei. O elita conducatoare, conturata de figuri ca cele ale lui Jeff Bezos si Elon Musk , s-ar putea dovedi mai capabila sa lanseze noi tehnologii decat un imparat comunist care a pus China intr-o stare stare criogenica. Unul dintre cele mai bizare momente din timpul insurectiei a avut loc atunci cand SpaceX, programul lui Musk, aproape neobservat, a lansat astronauti in spatiu.In timp ce miscarea woke se imprastie in parti ale Europei si ale Marii Britanie, ar trebui sa fie limpede ca aceasta nu e o furtuna trecatoare. Aici, la fel ca in Statele Unite, militantii woke au, daca ele exista in primul rand, putine politici bine definite. Ceea ce ei vor este pur si simplu sfarsitul vechii ordini. Paroxismul la care asistam poate fi consemnat ca fiind momentul decisiv in declinul Occidentului liberal. Poate ca este timpul sa ne gandim cum trebuie fortificate enclavele de gandire si exprimare libera ce inca raman, ca ele sa aiba o sansa de supravietuire in lumea insipida si nemiloasa ce se naste.[1] Demonii, F. M. Dostoievski, Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1981, Partea a II-a, Cap. VII, pag. 508.Text original: The woke have no vision of the future. Traducerea a fost realizata pentru Marginalia de Iuliana Petrescu, studenta in cadrul Facultatii de Litere, Universitatea Babes-Bolyai.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro