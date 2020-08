John Hume a murit. A fost unul dintre marii oameni politici ai Europei, primind Premiul Nobel pentru Pace

"Moartea lui John Hume reprezinta pierderea celei mai semnificative si mai reprezentative figuri politice a Irlandei secolului al XX-lea. Acesta este un moment istoric pentru insula, dar, cel mai important, este un moment de adanca, profunda tristete", a transmis intr-o declaratie liderul Partidului Social-Democrat si Muncitoresc (SDLP), Colum Eastwood, citat de Reuters.Unul dintre cei mai importanti politicieni din Irlanda de Nord timp de mai bine de 30 de ani, Hume, fost lider catolic moderat si nationalist, a contribuit la crearea unui climat politic care a permis semnarea unui acord de pace cu liderul protestant al Partidului Unionist din Ulster, David Trimble.Fost profesor, Hume s-a facut cunoscut in timpul miscarii pentru drepturile civile din 1968. A fost unul dintre membrii fondatori ai SDLP, in 1970. Hume a devenit liderul SDLP in 1979, post la care a renuntat in noiembrie 2001.Hume a murit in zorii zilei de luni in sanatoriul Owen Mor din Londonderry. El suferea de dementa de mai multi ani, aminteste BBC.