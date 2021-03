A murit presedintele Tanzaniei. Magufuli a fost un contestatar al pandemiei

Anuntul a fost facut miercuri, la televiziunea de stat, de catre vicepresedintele Samia Sulhu Hassan.Presedintele Tanzaniei a decedat din cauza unor complicatii cardiace, la un spital din Dar es Salaam.Magufuli nu a mai fost vazut in public de peste doua saptamani si au circulat zvonurl legate de starea sa precara de sanatate.Politicienii din opozitie anuntau la inceputul acestei saptamani ca el s-ar fi imbolnavit de COVID-19, dar aceasta informatie nu a fost confirmata.Vicepresedintele Samia Sulhu Hassan a anuntat ca vor fi 14 zile de doliu national, iar drapelele vor fi coborate in berna.Nascut in Chato, nord-vestul Tanzaniei, in 1959, John Magufuli a studiat Matematica si Chimia la Universitatea din Dar es Salaam si a si predat ambele materii. In 1995 a fost ales membru al Parlamentului, a devenit ministru in 2000, a fost ales presedinte in 2015 si reales pentru un nou mandat in 2020.I s-a spus "Buldozerul" pentru ca, in calitate de ministru al lucrarilor publice, a coordonat un program pentru construirea de drumuri, iar ulterior a fost elogiat pentru atitudinea sa anticoruptie si pentru faptul ca a dezaprobat risipa d ebani.El a fost un contestatar al pandemiei , afirmand ca "COVID e diavolul".Odata cu declansarea pandemiei, el nu a fost de acord ca oamenii sa stea in case, sustinand ca ei sa mearga in biserici si sa se roage.Din iunie 2020, cand a declarat tara "libera de COVID-19", presedintele, alaturi de alti oficiali guvernamentali, a ironizat eficienta mastilor, a pus la indoiala rigoarea testelor, si a glumit pe seama statelor invecinate care au luat masuri pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.In mai 2020, el afirma ca kiturile de teste pentru coronavirus folosite in Tanzania dau rezultate eronate, precizand ca au avut rezultat pozitiv esantioane de la o capra si de la un fruct pawpaw.