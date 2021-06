John McAfee a fost gasit mort in inchisoare dupa ce un tribunal spaniol a permis extradarea sa in SUA

Cine a fost John McAfee?

Moartea sa a fost anuntata la cateva ore dupa ce Curtea Nationala a Spaniei a aprobat extradarea lui in Statele Unite, unde acuzatiile de evaziune fiscala ar fi putut duce la o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 30 de ani.Deciza ar fi putut fi contestata in apel, iar extradarea propriu-zisa ar fi necesitat aprobarea Guvernului Spaniei.McAfee a fost arestat pe 3 octombrie anul trecut, pe aeroportul El Prat din Spania, in timp ce se pregatea sa fuga din tara in Turcia . In aceeasi luna, McAfee a fost acuzat in Tennessee de sustragerea de la plata impozitelor, dupa ce nu a raportat veniturile obtinute din promovarea criptomonedelor in timp ce facea activitati de consultanta, a tinut conferinte si a vandut drepturile asupra povestea vietii sale pentru un documentar.Compania sa a fost vanduta catre Intel in 2011.McAfee a dezvoltat software-ul timpuriu de securitate a internetului, iar in trecut si a fost cautat de autoritatile din SUA si Belize.Procuratura din Tennessee a afirmat ca McAfee nu a depus declaratii fiscale din 2014 pana in 2018, in pofida faptului ca a incasat "venituri considerabile" din mai multe surse.Potrivit unui rechizitoriu din 15 iunie, McAfee ar fi castigat milioane de dolari din sustinerea de conferinte, consultanta, promovare a criptomonedelor si vanzarea drepturilor la povestea sa de viata pentru un documentar. Actul de acuzare nu pretindea ca McAfee ar fi primit venituri in legatura cu McAfee Associates. Compania a fost vanduta catre Intel in 2011.Intr-o audiere video la inceputul acestei luni, McAfee a sustinut ca acuzatiile impotriva sa sunt motivate politic si a spus ca isi va petrece restul vietii in inchisoare daca va fi returnat in SUA.In martie, McAfee a fost de asemenea acuzat de o "inselatorie" in criptomonede in valoare de 13 milioane de dolari, dupa ce ar fi atras victimele pe Twitter Fondatorul McAfee Associates a fost lovit cu o serie de acuzatii, inclusiv spalare de bani si frauda, in instanta federala din Manhattan.Acuzatiile s-au referit la doua scheme privind promovarea frauduloasa catre investitori a criptomonedelor, a aratat Departamentul Justitiei din SUA.McAfee si garda sa de corp Jimmy Gale Watson Jr au fost acuzati de o schema de exploatare a Twitter de catre McAfee prin promovarea publica a ofertelor de criptomonede si a monedelor digitale, pe care le-au vandut ulterior odata cu cresterea preturilor, potrivit Departamentului Justitiei din SUA si US Commodity Futures.Procurorul american din Manhattan, Audrey Strauss, a declarat ca McAfee, Watson si alti membri ai "echipei pentru criptomonede" ar fi castigat mai mult de 13 milioane de dolari de la investitorii "pe care i-au victimizat cu schemele lor frauduloase".Daca ar fi condamnat, McAfee s-ar fi confruntat cu pana la 60 de ani de inchisoare.Potrivit Fox News, antreprenorul intentiona sa isi anunte candidatura la presedintie, din partea Partidului Libertarian, insa in martie l-a sustinut pe candidatul Vermin Supreme.In iulie 2019, McAfee a fost arestat si ulterior eliberat de catre Fortele Armate Republicane Dominicane din Puerto Plata, dupa ce a fost suspectat ca detine arme de calibru inalt, munitie si echipament in stil militar in timp ce se afla pe barca sa. John McAfee s-a nascut in 1945 la o baza a armatei SUA din Marea Britanie, iar apoi a crescut in Virginia.Dupa ce a lucrat ca programator si proiectant de software pentru mai multe companii, inclusiv NASA, a inceput sa dezvolte software pentru combaterea virusilor.In 1987, a fondat McAfee Associates, o companie de antivirusi pentru computere. In cele din urma, Intel a cumparat McAfee si a schimbat numele marcii - ceva despre care McAfee si-a exprimat multumirea.In august 2009, The New York Times a scris ca averea sa personala a scazut de la 100 de milioane de dolari la 4 milioane de dolari. Acesta S-a mutat in Belize si a vrut sa gaseasca utilizari medicinale pentru plante pe terenul sau.La conferinta DEF CON din LA, din august 2014, el i-a avertizat pe americani sa nu foloseasca smartphone-uri - sugerand ca aplicatiile sunt folosite pentru a spiona clientii care nu citesc acordurile regulile de confidentialitate.El a anuntat ca va cauta sa obtina functia de presedinte al Statelor Unite, in campania prezidentiala din 2016, drept candidat al Partidului Libertarian. A pierdut nominalizarea Partidului Libertarian in fata lui Gary Johnson.