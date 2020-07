Johnny Depp a dat in judecata pentru defaimare trustul de presa care detine The Sun. Un jurnalist al publicatiei a scris despre Depp ca isi batea sotia

Starul seriei "Piratii din Caraibe" a dat in judecata trustul de presa News Group Newspapers, care detine publicatia The Sun, si pe unul dintre jurnalistii angajati la acest trust, Dan Wootton, din cauza unui articol publicat in 2018, in care Depp era prezentat drept "un barbat care isi bate sotia", informeaza Reuters.Au depus marturile in proces si Johnny Depp (57 de ani) si ultima lui sotie, actrita Amber Heard (34 de ani), cu care a fost casatorit in perioada 2015 - 2017.Depp a sustinut ca nu a fost niciodata violent cu Amber Heard si cu nicio alta femeie si a precizat ca fosta sa sotie este cea care il ataca si se comporta violent.De cealalta parte, Amber Heard a descris multiple incidente in care sustinea ca a fost agresata fizic de actor.In concluziile asupra cazului, prezentate de avocatii apararii -care doresc sa demonstreze ca nu a fost vorba de o defaimare in articolul din 2018, pentru ca Johnny Depp isi batea intr-adevar sotia- avocatul Sasha Wass l-a prezentat pe actor ca pe un "dependent de droguri fara speranta", pe care abuzul de substante halucinogene, gelozia si accesele de furie l-au transformat intr-un pericol real pentru partenera sa de atunci.Wass a povestit ca abuzul de droguri il facea pe Johnny Depp sa nu-si poata controla furia si sa se metamorfozeze intr-un alter ego violent, pe care chiar actorul il numea Monstrul, si ca este posibil ca amintirea acestor momente sa fie cu adevarat stearsa din memoria actorului, din cauza abuzului continuu de droguri si alcool.Invocand mesaje si e-mail-uri, in care Johnny Depp folosea cuvinte grele la adresa sotiei sale si chiar a altor femei, avocatul Sasha Wass a sublinat ca acesta este departe de "gentleman-ul din sud", model de conduita, pe care actorul sustine ca l-a urmat mereu in viata.Aceasta a citat din mesajele pe care Depp i le-ar fi trimis in 2013 prietenului sau, actorul Paul Bettany, in care ii spunea ca i-ar da foc si ar ineca-o pe Amber Heard.Wass l-a mai acuzat pe Depp ca ar fi "profund misogin" si a precizat ca gelozia actorului fata de presupusele relatii extraconjugale ale lui Amber Heard, printre care si o relatie cu miliardarul Elon Musk , ar fi reprezentat scanteia pentru numeroase episoade violente.Conform publicatiei The Mirror, Elon Musk a respins acuzatiile lui Johnny Depp conform carora ar fi avut o aventura cu Amber Heard in perioada in care aceasta era inca sotia starului.In cadrul procesului, instanta a putut examina un mesaj pe care Johnny Depp l-ar fi trimis unui prieten pe nume Christian Carino si in care ameninta ca ii va taia o anumita parte anatomica lui Musk. Insa seful Tesla si SpaceX a luat in gluma amenintarea, declarand pentru The New York Times: "Daca Johnny vrea sa ne batem in cusca, va rog sa ma anuntati". Elon Musk a precizat ca relatia sa cu Amber Heard a inceput dupa ce mariajul dintre actrita si Depp s-a incheiat.Avocatul Sasha Wass a continuat prin a-l prezenta pe Johnny Depp ca pe un misogin care apeleaza la metodele "clasice" pentru a discredita o femeie - o acuza ca era interesata doar de banii sai, ca era o usuratica si o adultera.Wass a tinut sa precizeze ca Amber Heard a respins acuzatiile ca l-ar fi inselat pe Depp, chiar daca aceste acuzatii nu aveau nicio relevanta in cadrul procesului.Deasemenea, ea a amintit ca Amber este o actrita de succes si ca este independenta din punct de vedere financiar, prin urmare, prin faptul ca o acuza pe Amber Heard ca l-ar fi atacat si lovit, Johnny Depp incearca sa se prezinte in fata instantei ca victima si nu ca agresor.Acuzat de violenta si de abuz de droguri, actorul a raspuns aruncand aceleasi acuzatii asupra fostei sale sotii.Johnny Depp sustine ca toate aceste acuzatii sunt inventate, pozitie cconfirmata si de martorii pe care i-a adus in sprijinul sau.Fosta sa partenera de viata si mama a celor doi copii ai sai, Vanessa Paradis, precum si actrita Winona Ryder, cu care a fost logodit in anii '90, au declarat ca actorul nu a fost niciodata violent si ca nu cred in acuzatiile ce-i sunt aduse de Amber Heard.In cursul zilei de marti, instanta asculta si pledoaria finala a avocatilor lui Johnny Depp, dupa care urmeaza sa decida asupra sentintei.Deocamdata nu se stie cand va fi anuntata aceasta.