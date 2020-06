Johnson&Johnson va incepe testarea pe oameni a vaccinului anti-Covid 19

Ziare.

Initial, testarea era planificata pentru septembrie. Vaccinul va fi administrat unui grup de 1.045 de adulti sanatosi, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, dar si unor persoane de peste 65 de ani, testele urmand sa se desfasoare in SUA si Belgia Potrivit unui comunicat al companiei, aceasta se afla in discutii cu agentiile de reglementare pentru a devansa urmatoarea faza de testari.Compania cu sediul la New Brunswick (New Jersey, SUA) a mai precizat ca se afla in discutie cu parteneri din intreaga lume pentru a asigura accesul la vaccin pe plan global.Johnson & Johnson isi propune sa furnizeze peste un miliard de doze in anul 2021.Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in prezent, sunt in dezvoltare cel putin 124 de vaccinuri impotriva COVID-19, dintre care cel putin zece sunt in faza de teste clinice.Organizatia Mondiala a Sanatatii a precizat ca, in intreaga lume, s-au inregistrat pana la 9 iunie peste 7 milioane de cazuri de COVID-19 si peste 404.396 de decese.