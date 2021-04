Johnson&Johnson amana lansarea vaccinului anti-COVID in Europa

In acelasi timp, autoritatile sanitare americane au recomandat marti, 13 aprilie, "o pauza" in utilizarea vaccinului impotriva Covid-19, pe fondul ingrijorarilor cu privire la aparitia cheagurilor de sange la persoanele vaccinate, potrivit Le Figaro care citeaza AFP.Recomandarea vine dupe ce sase femei care au fost vaccinate cu vaccinul Johnson & Johnson au dezvoltat cheaguri de sange, scrie NYT, care noteaza, totusi, ca este vorba de un efect advers rar. Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita , a declarat marti ca autoritatile romane vor astepta o precizare de la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) inainte de a incepe imunizarea cu serul de la Johnson&Johnson, avand in vedere ca autoritatea de reglementare americana (FDA) solicita suspendarea vaccinarii cu acest ser in SUA."Am vazut aceasta recomandare in cursul zilei de astazi. Asteptam, pe buna dreptate, o precizare de la Agentia Europeana a Medicamentului si, cu siguranta, daca va fi nevoie sa nu demaram inca utilizarea acestui tip de vaccin, putem sa facem acest lucru, avem capacitatea de stocare, nu ne forteaza nimeni sa incepem atata timp cat nu avem suficiente date de siguranta", a afirmat acesta, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria , intrebat cum va proceda Romania avand in vedere situatia creata in SUA.Saptamana trecuta, Agentia Europeana a Medicamentului anunta ca a inceput sa examineze rapoarte legate de cazuri de sangerari la persoane carora le-a fost administrat vaccinul produs de Johnson & Johnson, alaturi de cazurile de la vaccinul AstraZeneca.Patru cazuri serioase de cheaguri de sange cu trombocite scazute, dintre care unul fatal, au fost raportate dupa imunizarea cu vaccinul produs de Janssen, filiala europeana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson.Anterior, FDA anuntase ca nu s-a stabilit o legatura intre aparitia cheagurilor si vaccinarea cu Johnson & Johnson.