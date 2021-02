Josep Borrell recomanda sanctionarea Kremlinului in urma afrontului pe care l-a suferit la Moscova

Se cere demisia lui Borrell

Moscova continua umilirea lui Josep Borrell

"Guvernul rus se afla pe o cale autoritarista si se arata fara mila in dosarul Navalnii (...). Ar fi bine sa prevedem sanctiuni. Ma voi folosi de dreptul meu de initiativa si voi face propuneri care vor impleti actiuni in lupta impotriva dezinformarii si atacurilor cibernerice", a anuntat el intr-un discurs in Parlamentul European (PE), la Bruxelles.Mai multi deputati din tarile baltice au catalogat drept "umilitoare" deplasarea sa in Rusia , la sfarsitul saptamanii trecute, si i-au cerut sa demisioneze.Vizita luiJosep Borrell l-a Moscova a fost patata de declaratii ale lui Serghei Lavrov si anuntarea expulzarii a trei diplomati europeni, acuzati de participare la manifestatii in sustinerea lui Aleksei Navalnii.Deputatul eston Riho Terras i-a trimis o scrisoare presedintei Comisiei Euroepne (CE) Ursula von de Leyen, in care i-a cerut sa-l dea afara din post pe Borrell.El a declarat pentru Eurones ca a obtinut semnaturile a 50 de eurodeputati din diverse grupuri politice care-i sustin petitia.Borrell s-a aparat si a subliniat ca Rusia nu a profitat de oportunitatea unui dialog."Nu vad de ce PE i-am oferi domnului Putin o victorie, dupa ce a suferit o infrangere politica absolut considerabila. Criza de la Moscova nu este la Bruxelles", considera eurodeputatul francez Bernard Guetta.Josep Borrell urmeaza sa infrunte lunea viitoare furia unor ministri de Externe europeni, care s-au opus de la bun inceput vizitei sale la Moscova.Rusia s-a declarat luni surprinsa de evaluarea facuta de inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa si securitate comuna, Josep Borrell, cu privire la intalnirea sa cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. "Am aflat cu surprindere despre evaluarea facuta de Borrell cu privire la rezultatele vizitei, care difera net de declaratiile facute de el la conferinta de presa din Moscova", a relatat luni agentia TASS, care citeaza Ministerul Afacerilor Externe rus.Intr-un articol publicat duminica pe blogul sau, Borrell a considerat "lamentabil" faptul ca autoritatile ruse nu vor profita de recenta sa vizita la Moscova pentru a avea un dialog "mai constructiv" cu UE, a constatat ca ambele parti "se distanteaza" si a apreciat ca "Rusia se deconecteaza incet-incet de Europa".Diplomatia rusa a apreciat ca, la Moscova, lui Borrell "nimeni nu i-a impus limitari, nici de timp, nici de format", pentru a face o astfel de analiza in situ."Probabil ca la sosirea sa la Bruxelles, inaltului reprezentant i s-a explicat unde anume ar trebui sa puna accentele, ceea ce confirma cum si cine elaboreaza politica UE", potrivit MAE rus.Cu prilejul vizitei sale in capitala rusa, Borrell a apreciat ca relatiile dintre Moscova si Bruxelles "se afla sub o mare tensiune", a cerut eliberarea liderului opozitiei, Aleksei Navalnii, si a condamnat arestarile in masa in randul persoanelor care au manifestat in favoarea principalului opozant al Kremlinului.