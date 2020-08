Josep Borrell: UE nu vrea sa transforme Belarus intr-o a doua Ucraina

UE nu a recunoscut rezultatul scrutinului prezidential de la 9 august din Belarus, tara zguduita de o miscare de protest dupa realegerea contestata a lui Lukansenko, lider care se afla la putere de 26 de ani si care mizeaza pe sprijinul Moscovei.Uniunea Europeana "nu intentioneaza sa transforme Belarusul intr-o a doua Ucraina", a afirmat Borrell, evocand diferendul cu Rusia dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea in 2014."Tensiunea dintre Europa si Rusia s-a reglat prin focuri de arma, violenta si o dezintegrare a teritoriul ucrainean care dureaza in continuare. Problema de astazi a belarusilor nu este de a alege intre Rusia si Europa, ci de a obtine libertatea si democratia", a adaugat el.Borrell a subliniat ca trebuie continuat dialogul cu presedintele Lukasenko si a comparat situatia acestuia cu cea a liderului venezuelean Nicolas Maduro, de asemenea tinta a unei miscari de contestare reprimata de putere."Maduro si Lukansenko sunt exact in aceeasi situatie. Nu recunoastem ca au fost alesi legitim. Cu toate acestea, indiferent daca ne place sau nu, ei controleaza guvernul si trebuie sa continuam sa tratam cu ei, chiar daca nu recunoastem legitimitatea lor democratica", a explicat seful diplomatiei europene.Opozitia din Belarus a facut apel la o noua manifestatie pentru duminica avand ca scop mentinerea presiunii asupra sefului statului, care a plasat armata in stare de alerta.Dupa alegerile prezidentiale, mai multe manifestatii au fost reprimate de politie, lasand in urma cel putin trei morti, zeci de raniti si peste 6.700 de persoane arestate, dintre care multe au vorbit despre batai si tortura in detentie.