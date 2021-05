Seful diplomatiei UE critica lista Rusiei cu ''state neprietenoase'': "Sa-si revizuiasca decizia"

In declaratii facute sambata seara la Bruxelles, Borrell a declarat ca UE deplange acuzatiile Moscovei privind "actiuni neprietenoase" comise impotriva Rusiei."Cerem Rusiei sa-si revizuiasca decizia pentru a evita o noua deteriorare a relatiei noastre care este deja tensionata. UE va continua sa isi coordoneze pozitia cu partenerii sai", a spus responsabilul UE."Ne exprimam solidaritatea deplina cu Republica Ceha, membra a UE, si cu SUA si cerem Rusiei sa respecte pe deplin Conventia de la Viena", a adaugat Borrell.Guvernul rus a aprobat vineri asa-numita lista "cu tari neprietenoase", in care au fost incluse doar SUA si Cehia , conform unui ordin executiv publicat de portalul oficial rusesc de informatii juridice, intr-o perioada de tensiuni persistente intre Moscova si statele occidentale, noteaza TASS, Reuters si AFP."Se aproba lista atasata cu state straine care comit actiuni neprietenoase impotriva Federatiei Ruse, a cetatenilor Federatiei Ruse sau a persoanelor juridice ruse", se spune in document.Lista include doar doua tari - Statele Unite si Republica Ceha - fata de care se vor aplica masuri in conformitate cu decretul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin , din 23 aprilie, potrivit TASS.