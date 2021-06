Fostul presedinte al Columbiei recunoaste ca armata a ucis mii de civili: "Le cer iertare tuturor mamelor din adancul inimii mele"

"Nu am nici cea mai mica indoiala ca pacatul originar, care a permis practic aceste atrocitati, au fost presiunea pentru a face victime" si "recompensele" aferente, a declarat fostul presedinte de dreapta (2010-2018) in cadrul unei audieri voluntare in fata Comisiei Adevarului din Columbia. Aceasta comisie ancheteaza conflictul de o jumatate de secol impotriva fostei gherile marxiste Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC). Ea a fost creata in cadrul acordului de pace din 2016, sustinut de Santos si care a condus la dezarmarea rebelilor.Juan Manuel Santos a fost anterior ministru al Apararii in timpul fostului presedinte radical de dreapta Alvaro Uribe (2002-2010), sub mandatul caruia au fost executati mii de civili, prezentati ca luptatori de gherila ucisi in lupta.Emotionat in timpul audierii sale, Santos le-a cerut iertare familiilor victimelor."Le cer iertare tuturor mamelor, tuturor apropiatilor victimelor acestei orori, din adancul inimii mele. Fie ca asa ceva sa nu se mai intample", a insistat el.Jurisdictia Speciala pentru Pace (JEP), care judeca cele mai grave crime ale conflictului impotriva FARC, a stabilit in februarie ca cel putin 6.402 civili au fost ucisi de militari intre 2002 si 2008, adica de trei ori mai multi decat estimarile oferite pana acum de Parchet.Dezvaluirea acestor 'falsi pozitivi', in jargon militar, a fost unul dintre cele mai mari scandaluri in care a fost implicata armata columbiana in timpul confruntarii cu rebelii de extrema-stanga.Militarii tineau socoteala luptatorilor de gherila si traficantilor de droguri ucisi, iar aceste rezultate "pozitive" le aduceau medalii, permisii si promovari. Mii de morti erau de fapt civili ucisi cu sange rece.Juan Manuel Santos a spus ca este o "pata de nesters pe onoarea armatei, care are toate motivele sa se laude, dar care trebuie sa aiba de asemenea forta de spirit sa recunoasca adevarul si sa ceara iertare".Fostul presedinte a declarat ca a fost informat despre crimele comise de armata de la preluarea functiei de ministru al Apararii in 2006, dar a minimalizat credibilitatea acestor acuzatii, inainte de a primi semnale de la Inaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului si de la Comitetul International al Crucii Rosii.