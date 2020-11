Jucarii Star Wars, abandonate in saci de gunoi, vandute cu 400.000 de lire sterline

Cei doi soti britanici, care locuiesc in Stourbridge, un oras din Anglia, nu stiau la inceput ce ar fi trebuit sa faca cu toti acei saci umpluti cu papusi si nave spatiale pe care vecinul lor le colectionase timp de mai multe decenii, relateaza cotidianul The Times.Fiul lor a fost acela care a avut surpriza sa descopere valoarea jucariilor, dupa ce a apelat la serviciile unui comisar de licitatie, rugandu-l sa estimeze colectia, care includea o serie de figurine aflate inca in ambalajul original."Multe erau usor umede, din cauza modului in care au fost depozitate, dar aceasta este cea mai frumoasa colectie de obiecte 'Star Wars' pe care am avut ocazia sa o vad vreodata", a declarat pentru cotidianul britanic acel expert, Chris Aston, reprezentant al casei de licitatii Aston's Auctioneers."Am primit solicitari din partea unor colectionari din lumea intreaga care si-au exprimat interesul, iar noi eram convinsi ca licitatia se va desfasura cu bine", a adaugat el.Printre obiectele scoase la vanzare se afla o figurina ce reprezenta un comandant al Star Destroyer, una dintre navele flotei Imperiului Galactic. Figurina in cauza, una dintre singurele doua exemplare cunoscute in zilele noastre si care se afla inca in ambalajul sau original, a fost vanduta cu 32.500 de lire sterline (peste 36.000 de euro).O figurina reprezentand un Jawa - fiinte umanoide de pe planeta fictiva Tatooine, care poarta pelerine cu gluga si au ochi stralucitori -, in ambalajul sau original - una dintre cele doar 10 exemplare cunoscute in lume - a fost vanduta cu 27.280 de lire sterline (peste 30.000 de euro).O serie de opt figurine inspirate din filmul "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi", cumparate cu mai putin de 2 lire sterline la inceputul anilor 1980, s-au vandut cu 1.400 de lire sterline (1.550 de euro).Indiferent daca este vorba despre o casca purtata de un Storm Trooper - soldat din infanteria Imperiului Galatic - sau despre un ochi al lui R2D2, micutul robot care apare in toate cele noua filme din seria "Star Wars", obiectele de colectie inspirate din una dintre cele mai faimoase francize cinematografice din lume ii atrag, de multi ani, pe colectionari, care sunt dispusi sa plateasca sume exorbitante pentru a intra in posesia unor astfel de obiecte.O figurina care il reprezinta pe Luke Skywalker, comercializata ca o jucarie pentru copii in 1978, a fost vanduta in 2015 in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's si de eBay contra sumei de 25.000 de dolari americani (peste 21.000 de euro).