Victorie uriasa pentru Donald Trump. Judecatoarea conservatoare Amy Coney Barrett, confirmata la Curtea Suprema a SUA

In pofida opozitiei democratilor in fata unui proces considerat "ilegitim" atat de aproape de scrutinul prezidential, senatorii republicani, majoritari in camera superioara a Congresului, au votat toti, cu o singura exceptie, pentru candidata aleasa de presedinte.Aceasta catolica ferventa de 48 de ani, mama a sapte copii si opusa avortului, urmeaza sa depuna juramantul la Casa Alba Ea ar putea intra de marti in templul Dreptului american, unde va ocupa locul ramas vacant dupa decesul judecatoarei progresiste si feministe Ruth Bader Ginsburg, la 18 septembrie.Curtea Suprema, arbitru al marilor subiecte de societate din Statele Unite, va numara astfel sase judecatori conservatori din noua, dintre care trei numiti de Donald Trump.Acest succes incontestabil este de natura sa-i stimuleze pe alegatorii dreptei religioase care ii sunt recunoscatori fostului om de afaceri ca a desemnat, in cursul mandatului sau, peste 200 de judecatori fideli valorilor lor in ansamblul sistemului judiciar federal.Indiferent de rezultatul alegerilor de la 3 noiembrie, acest bilant va fi durabil, deoarece sunt posturi "pe viata", iar Donald Trump a ales magistrati in general tineri.