Judecatoarea emblematica Ruth Bader Ginsburg, aparatoare a drepturilor femeilor, a murit la varsta de 87 de ani

Ginsburg a murit vineri, in casa ei din Washington DC, inconjurata de familie, a transmis Curtea Suprema. Anul acesta, ea a facut chimioterapie dupa ce cancerul pancreatic a recidivat.Feminista proeminenta, Ruth Bader Ginsburg a devenit o figura importanta a liberalilor din SUA. Ea a fost cel mai varstnic judecator si a doua femeie care a facut parte din Curtea Suprema, unde a activat timp de 27 de ani."Natiunea noastra a pierdut un jurist de statura istorica", a spus judecatorul John Roberts intr-un comunicat. "Noi, la Curtea Suprema, am pierdut un coleg apreciat. Astazi suntem in doliu, dar cu incredere ca generatiile viitoare isi vor aminti de Ruth Bader Ginsburg asa cum am stiut-o - aparatoare neobosita si ferma a justitiei".Ea a fost unul dintre cei patru judecatori liberali din Curte. In urma decesului ei, presedintele Donald Trump poate incerca sa isi extinda slaba majoritate conservatoare chiar inainte de alegerile din noiembrie.Cu cateva zile in urma, Ginsburg si-a exprimat dezacordul cu privire la o astfel de mutare. "Dorinta mea cea mai mare este sa nu fiu inlocuita inainte ca un nou presedinte sa fie instalat", i-a scris ea nepoatei sale, potrivit National Public Radio.Presedintele american este asteptat sa nominalizeze un inlocuitor republican al lui Ginsburg cat mai curand, au declarat surse de la Casa Alba . Trump, aflat in Minnesota la un miting, a reactionat la aflarea vestii ca Ginsburg a murit: "Nu am stiut asta. A dus o viata minunata, ce altceva poti spune?".Mai tarziu, el a spus intr-un comunicat ca Ginsburg a fost "un titan al legii" si o "minte sclipitoare". Un judecator la Curtea Suprema activeaza pe viata sau pana decide sa se retraga. Cea mai inalta Curte de justitie din SUA are, deseori, ultimul cuvant in cazul legilor controversate, dispute intre state si guvernul federal si apeluri finale. Joe Biden , candidatul democrat pentru fotoliul de la Casa Alba, a spus ca, "fara indoiala", cel care va castiga alegerile ar trebui sa numeasca inlocuitorul lui Ginsburg.