Partenera lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, crede că acesta nu va supraviețui unei eventuale extrădări

Fondatorul WikiLeaks ”arată foarte rău”, afirmă partenera lui Julian Assange, Stella Moris, luni, înaintea examinării de către justiţia britanică, începând de miercuri, a unui apel al Statelor Unite împotriva unui refuz al extrădării australianului în această ţară, relatează AFP.

”Sperăm să se termine de data asta”, declară Stella Moris, avocata lui Julian Assange, care a devenit partenera acestuia, înaintea unei audieri prevăzute miercuri şi joi.

”Julian nu va supravieţui unei extrădări. Aceasta este concluzia judecătoarei”, a subliniat ea, apreciind drept ”terifiantă” posibilitatea unei infirmări a refuzului extrădării.

Julian Assange's fiancee @stellamoris1 speaks ahead of this weeks latest court hearing in the #Assangecase following revelations of a CIA kill-kidnap plot against the publisher #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/8N4vs3Zuwn