Jumatate din brazilieni sunt obezi

In Brazilia, 49% dintre oamenii cu varste de peste 20 de ani sunt supraponderali, rata obezitatii in randul adultilor crescand cu cel putin un procent pe an.

"Rata celor care au peste greutatea admisa este ingrijoratoare. Daca nu schimbam asta acum, in zece ani vom avea aceleasi probleme ca si SUA cu obezitatea", a declarat ministrul Sanatatii, Jose Temporao, citat de AFP.

Rezultatele sunt concluziile unui studiu al Institutului brazilian de geografie si statistici, statistici care arata ca in ultimii 30 de ani, rata persoanelor supraponderale a crescut de sase ori la barbatii cu varste intre 10 si 19 ani si de trei ori la femei. La sfarsitul anului trecut, un copil din trei cu varste cuprinse intre cinci si noua ani aveau o greutate mai mare decat cea recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit IBGE.

Ministrul brazilian a afirmat ca una din cauzele acestei situatii este violenta urbana, care a redus spatiile publice care erau folosite de copii, ceea ce face ca majoritatea sa nu mai faca regulat exercitii fizice.

