Brazilia a depasit jumatate de milion de decese din cauza Covid-19. Proteste masiva in tara pentru accelerarea vaccinarii

Coronavirusul continua sa se raspandeasca, iar presedintele Jair Bolsonaro refuza sa sprijine masuri precum distantarea fizica. El a fost criticat vehement pentru ca nu a implementat un raspuns national coordonat si pentru scepticismul sau fata de vaccinuri, carantina si purtarea mastii.Institutul de sanatate Fiocruz a spus ca situatia este critica. Doar 15% dintre adulti sunt complet vaccinati.Congresul ancheteaza modul in care guvernul a gestionat pandemia.Opozitia il acuza pe presedinte pentru intarzierea achizitionarii vaccinurilor din motive politice si ca a minimalizat continuu gravitatea pandemiei.Sambata, mii de oameni au protestat in tara fata de guvernul lui Bolsonaro si au cerut accelerarea programului de vaccinare.Situatia din Brazilia a fost alimentata de noile variante ale coronavirusului, care se transmit mai usor, inclusiv una identificata in Amazonia, cunoscuta drept Gamma. In medie, 70.000 de cazuri au fost confirmate zilnic in ultima saptamana.Rata de ocupare a unitatilor de terapie intensiva ramane la 80% sau peste in majoritatea statelor, iar expertii avertizeaza ca inceputul iernii in emisfera sudica, saptamana viitoare, ar putea spori numarul contaminarilor.Incepand cu luna martie, pentru o perioada de sapte zile, au fost raportate zilnic, in medie, peste 1.500 de decese.Doar Statele Unite au inregistrat un numar mai mare de decese asociate bolii, 601.740, potrivit Universitatii Johns Hopkins.La nivel mondial, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate peste 3,85 milioane de decese asociate Covid-19 si mai mult de 178,1 milioane de contaminari.