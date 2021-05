Mama jurnalistului belarus Roman Protasevici sustine ca fiul ei a fost torturat in detentie. "L-au strans de gat pentru a scoate dovezi de la el"

In video-ul pus in circulatie de autoritati, fata fiului ei prezenta semne clare de violenta , a declarat Natalia Protasevici, referindu-se la imaginile date publicitatii cu o zi in urma de centrul de detentie in care fiul ei este detinut."Nu sunt medic, dar e sigur ca l-au lovit la nas si este posibil sa i-l fi rupt", a spus ea.De asemenea, Natalia Protasevici a afirmat ca obrazul stang al fiului ei era umflat . "Chiar si sub machiaj, se poate vedea o tenta galbuie, probabil vanataile i-au fost acoperite cu pudra".Ea mai spune ca a vazut si semne de strangulare pe gatul fiului ei. "Din cate se pare, l-au strans de gat pentru a scoate dovezi de la el", a declarat ea.In inregistrarea video, Protasevici, de 26 de ani, spune ca este tratat in conformitate cu legea si recunoaste ca a organizat revolte.Fiul ei a fost fortat sa faca aceasta declaratie, a spus Natalia Protasevici. "Fie a citit-o de pe o pagina, fie a fost fortat sa o memoreze", a declarat ea.Totusi, fiul ei este o persoana foarte puternica, a mai spus Natalia Protasevici, care traieste in exil in Polonia impreuna cu sotul ei.Prietena lui Roman este insa si ea in custodie, a mai spus mama jurnalistului, adaugand ca se teme ca autoritatile ar putea abuza de ea pentru a-l face pe fiul ei sa cedeze.