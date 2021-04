Un jurnalist grec a fost asasinat la Atena. Motivele pentru care a fost ucis

George Karaivaz, un ziarist experimentat care lucra pentru postul STAR TV, era binecunoscut publicului grec pentru investigatiile sale legate de infractiunile de drept comun.Potrivit politiei, Karaivaz a fost ucis vineri dimineata de doi indivizi neidentificati ce se deplasau cu o motocicleta si au tras mai multe gloante in apropierea casei ziaristului in Alimos, in sudul Atenei. Asasinatele comise de grupuri inarmate sunt frecvente in capitala Greciei, dar in acest caz nu se cunoaste deocamdata posibila motivatie a crimei.Un responsabil al politiei elene a declarat ca investigarea acestui caz tine mai degraba de competenta politiei criminalistice decat de unitatea anti-terorista.