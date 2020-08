Justitia germana permite desfasurarea de proteste la Berlin impotriva restrictiilor privind coronavirusul

Politia s-a pregatit pentru violente in contextul in care activisti care se opun masurilor legate de virus au facut apel la urmatorii lor de pe retelele de socializare din Europa sa se inarmeze si sa se adune la Berlin.Activistii, furiosi din cauza deciziei Berlinului de a interzice demonstratii dupa ce participantii la un mars recent nu au purtat masti si nu au pastrat distanta sociala, au inundat municipalitatea cu mii de cereri pentru proteste suplimentare in weekend."Adunarile pregatite de diferite initiative pentru 29 august impotriva politicii privind coronavirusul a guvernelor federal si de landuri pot avea loc", a stabilit instanta.Pana acum Germania a gestionat criza coronavirusului mai bine decat multe dintre celelalte state europene, prin testari riguroase care au ajutat la mentinerea la un nivel scazut a numarului de infectari si decese.Insa cresterea numarului de infectari zilnice s-a accelerat in ultimele saptamani, la fel ca in mare parte din lume.Vineri, cancelarul german Angela Merkel le-a cerut cetatenilor sa mentina garda sus impotriva virusului. "Este o chestiune grava, la fel de grava ca pana acum, si trebuie sa o luati in continuare in serios", a spus ea.