Justitia spaniola descopera mai multe conturi secrete ale fostului rege Juan Carlos

Relatiile fostului monarh cu Arabia Saudita se afla, de asemenea, in vizorul justitiei spaniole.ElDiario.es dezvaluie ca parchetul anticoruptie a descoperit ca Juan Carlos detinea cateva milioane de euro intr-un cont "ascuns" pe Insula Jersey.Potrivit ziarului, fostul monarh si familia sa detin carduri de credit ale unor conturi secrete.Unele dintre aceste carduri de credit au fost folosite dupa abdicarea sa in 2014, pe cand nu mai beneficia de imunitatea de sef al statului.Justitia se intereseaza, de asemenea, de comisioane pe care Juan Carlos le-ar fi incasat ca intermediar in atribuirea construirii unei linii feroviare de mare viteza in Arabia Saudita unui consortiu spaniol.Ziarul publica o imagine polemica din 1998 in care fostul rege se afla intr-o vizita privata in Kazahstan.In aceasta imagine, Juan Carlos este surprins in timp ce primeste de la fostul presedinte Nursultan Nazarbaiev o haina din piele de leopard al zapezilor, o specie protejata.