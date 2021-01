Kamala Harris, vicepresedintele american ales, a debutat pe coperta revistei Vogue

In varsta de 56 de ani, fosta senatoare de California, apare purtand un sacou negru, pantaloni asortati, un top alb si tenisi, incaltamintea ei preferata. Fundalul reprezinta un omagiu adus comunitatii Alpha Kappa Alpha de la Universitatea Howard din care a facut parte.Editia reviste cuprinde si o a doua imagine cu Harris. Ambele au fost realizate de Tyler Mitchell, care a devenit in 2018 primul fotograf de culoare care a realizat o coperta Vogue. La acel moment, protagonista a fost Beyonce . Mitchell a mai fotografiat-o pe Zendaya, pentru coperta numarului din mai 2019.In articolul publicat, Kamala Harris vorbeste despre cum vor aborda ea si presedintele ales Joe Biden problema pandemiei in primele 100 de zile de mandat. "Prima linie de abordare trebuie sa fie controlarea acestei pandemii", a spus ea. "Controlul asupra acesteia va fi un factor hotarator in a putea redeschide economia noastra".Desi realizat inaintea evenimentelor din 6 ianuarie de la Capitoliu, Harris subliniaza in interviu diviziunea care exista in tara, care a continuat sa fie inflamata de presedintele Donald Trump in timpul mandatului sau.Ea a reiterat ca are o "mare responsabilitate" acum, avand in vedere ca este prima femeie vicepresedinte al SUA, precum si prima persoana de culoare si cu origini asiatice care detine aceasta functie.Despre relatia cu Joe Biden, Harris a declarat ca fostul vicepresedinte are increderea ca ea va fi partenerul perfect pentru el.Investirea in functie a celor doi va avea loc pe 20 ianuarie.