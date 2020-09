Kamala Harris nu are incredere in afirmatiile presedintelui Trump privind un vaccin pentru coronavirus

"Cred ca am invatat de cand a inceput aceasta pandemie, dar cu adevarat inainte de aceasta, exista foarte putine lucruri in care putem avea incredere dintre cele spuse de Donald Trump", a declarat Kamala Harris intr-un interviu difuzat duminica de CNN, fiind intrebata daca ar avea incredere intr-un astfel de vaccin."Nu as avea incredere in cuvantul lui. As avea incredere in cuvantul expertilor din sanatate publica si al oamenilor de stiinta, dar nu in cel al lui Donald Trump", a mentionat ea.Kamala Harris a afirmat ca este ingrijorata de faptul ca experti in sanatate publica ar putea fi redusi la tacere sau indepartati in cazul in care contrazic afirmatiile presedintelui Trump despre un vaccin.Trump a spus ca un vaccin ar putea fi gata la timp in apropierea alegerilor prezidentiale din noiembrie.Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) au comunicat tuturor statelor americane sa fie pregatite sa distribuie un vaccin angajatilor din domeniul sanatatii pana in noiembrie, o declaratie care a provocat ingrijorare cu privire la faptul ca Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite s-ar putea grabi sa aprobe un vaccin din motive politice.Harris a mentionat ca ea si candidatul democrat la presedintie Joe Biden au un plan national pentru distribuire pe scara larga a unui vaccin pentru coronavirus dupa ce acesta va fi pregatit sa fie administrat populatiei.Joi, presedintele Trump a declarat ca este increzator ca SUA vor putea incepe sa distribuie un vaccin anti-COVID-19 la "sfarsitul lunii octombrie". Intr-un miting electoral la care au participat sute de persoane, desfasurat pe pista aeroportului Latrobe din Pennsylvania, Trump a reiterat promisiunea ca SUA vor obtine "un vaccin sigur si eficient intr-un timp record".SUA, cu peste 6,24 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus si peste 188.000 de morti de COVID-19, are in prezent trei vaccinuri in faza a III-a de testare clinica, dezvoltate de Moderna si Institutul National pentru Alergii si Boli Infectioase (NIAID); de Pfizer si BioNTech; si de AstraZeneca si de Universitatea Oxford.