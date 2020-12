Karina Turcan, moldoveanca arestata pentru spionaj in Rusia, condamnata la 15 ani de inchisoare

Turcan, originara din Republica Moldova, intentioneaza sa faca apel, a declarat echipa sa de aparatori. Procuratura ceruse o pedeapsa de 18 ani de inchisoare.Karina Turcan a fost acuzata de transmiterea catre Serviciul de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova (SIS) a continutului unor scrisori clasificate ale Ministerului Energiei rus.Intr-un interviu pentru grupul media RBC, Turcanu a declarat ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat-o ca a fost recrutata de serviciile de informatii din Republica Moldova in 2004 si ca a inmanat informatii secrete in 2015. Potrivit agentiei TASS, informatiile respective se refereau la furnizarea de electricitate rusa catre Ucraina Turcan, care si-a sustinut nevinovatia, a fost arestata in iunie 2018.La inceputul acestui an, Turcan s-a adresat presedintelui rus Vladimir Putin cu rugamintea efectuarii unei anchete independente in cazul sau, atragandu-i atentia ca intregul ei dosar se bazeaza pe date fabricate. Ea afirma atunci ca acuzarea se baza pe cateva documente.Primul reprezenta o copie xerox a unei investigatii efectuate de un agent al SIS, care continea date personale ce se potriveau cu datele lui Turcan. 'Este o copie greu lizibila, din care partial lipsesc pagini: sunt datele mele de baza, care pot fi colectate despre oricare dintre noi: adresa, educatie', sustinea ea, indicand ca era vorba de un formular care putea fi descarcat si de pe internet.Un al doilea document era compus din presupuse interceptari ale serviciilor secrete ruse ale unor informatii care ar fi fost transmise de SIS la biroul NATO , declara Turcan cu acel prilej, explicand ca din nou era vorba despre niste copii xerox greu lizibile in limba engleza, care ar fi reprezentat - conform acuzarii - traducerea exacta a unor scrisori confidentiale ale ministrului energiei rus, Aleksandr Novak, si adjunctului sau, Anatoli Ianovski.In apelul sau catre presedintele Putin, Turcan a insistat ca ea nu a avut acces la acele scrisori pentru ca in genere nu avea acces la informatii considerate secret de stat, adaugand ca respectivele texte se refereau la livrari de gaze rusesti in Republica Moldova, furnizarile de gaze rusesti in Crimeea si chestiuni legate de livrari de resurse energetice pe teritoriul Federatiei Ruse.Citeste si: Ministrul Energiei sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la preturilor furnizorilor de energie electrica