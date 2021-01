Kazahstanul renunta la aplicarea pedepsei cu moartea. Ce se va intampla cu un criminal condamnat la moarte pentru uciderea a opt politisti si doi civili

Seful de Stat Kassym-Jomart Tokaiev a semnat ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ care se raporteaza la Pactul international pentru drepturile civile si politice. Textul a fost ratificat anul trecut de parlamentul din Kazahstan. Pactul ii obliga pe semnatari sa aboleasca pedeapsa capitala pe teritoriile lor.Executiile erau suspendate in Kazahstan din 2003. Tribunalele au condamnat insa in continuare la moarte persoane acuzate de crime iesite din comun, in special pentru terorism . De exemplu, un barbat care a ucis opt politisti si doi civili in Almaty, in 2016, a fost condamnat la moarte. Pedeapsa sa va fi comutata acum in inchisoare pe viata.