Un cunoscut scriitor doneaza pentru restaurarea unei catedrale din Franta, cladire emblematica a arhitecturii gotice

Ken Follett, al carui roman "Notre-Dame" s-a vandut la nivel global in peste 113.000 de exemplare, cedeaza integralitatea drepturilor sale de autor in beneficiul Fundatiei pentru patrimoniu (FdP), a anuntat luni aceasta organizatie."Impreuna, am decis sa donam aceasta suma pentru lucrarile de restaurare si de securizare a unei alte celebre catedrale, cea din Dol-de-Bretagne", se mai precizeaza in comunicat.Fundatia "va aloca in scurt timp suma de 148.000 de euro administratiei comunei", potrivit comunicatului.Scriitorul Ken Follett este cunoscut in special pentru "talpii Pamantului" (1989), roman care relateaza constructia unei catedrale gotice la Kingsbride, oras fictional din Anglia secolului al XII-lea. Catedrala Notre-Dame din Paris a reprezentat una dintre sursele de inspiratie ale romanului, iar una dintre scenele volumului "Coloana de foc", al treilea din serie, are loc chiar in catedrala pariziana.In romanul "Notre-Dame", Follett revine asupra emotiei care l-a cuprins in fata catedralei pariziene cuprinse de flacari, precum si asupra istoriei monumentului.Catedrala Saint-Samson din Dol-de-Bretagne se afla intr-un stadiu avansat de degradare. Lucrarile de reconstructie, in valoare de 2,4 milioane de euro, au fost demarate in 2019 si ar trebui sa fie finalizate in 2024.Acoperisul nu mai este etans, balustradele din granit sunt deteriorate, anumite elemente de fatada trebuie inlocuite sau consolidate, iar patru panouri din sticla datand din secolul al XIII-lea, cele mai vechi vitralii cunoscute din Bretania, nu mai sunt protejate corespunzator.