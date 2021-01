Kim a fost reales la al 8-lea congres dar sora sa a fost "epurata" din conducerea partidului

Prezentata anterior drept posibila succesoare, Kim Yo Jong ar fi cazut in dizgratia dictatorului

Potrivit analistilor, aceasta schimbare simbolica a titulaturii isi propune sa consolideze autoritatea lui Kim Jong-un, in contextul in care Coreea de Nord sufera de o gestionare defectuoasa cronica a economiei sale si este mai izolata ca niciodata din cauza coronavirusului. Kim Jong-un a fost ales presedinte al partidului la putere la precedentul congres, in 2016. Aceasta schimbare de titulatura are loc dupa ce Kim Jong-un s-a angajat miercuri in timpul congresului sa consolideze capacitatile de aparare ale tarii, deja o putere nucleara.Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord (WPK), care s-a deschis marti la Phenian, a restabilit un secretariat - abandonat in 2016 - si a modificat titulatura functiilor in cauza.Kim a fost ales in unanimitate, duminica, secretar general al partidului, a informat agentia oficiala de presa nord-coreeana, KCNA - "Toti delegatii si-au exprimat sprijinul deplin cu o salva de aplauze". El a admis cu acest prilej esecul politicii sale economice, subliniind ca obiectivele planului de dezvoltare cincinal adoptat in 2016 nu au fost duse la indeplinire "in aproape toate sectoarele".Coreea de Nord este mai izolata ca niciodata dupa ce si-a inchis frontierele in urma cu un an, pentru a se proteja de raspandirea noului coronavirus, aparut in China , puternicul sau vecin si principal aliat.Schimbarea de titulatura "este un alt mod indirect de a admite ca planurile introduse in 2016 - inclusiv noul sistem al presedintelui - nu au functionat cu adevarat", a comentat Ahn Chan-il, cercetator la Institut mondial de studii nord-coreene de la Seul."Kim a vrut sa-si modeleze o noua imagine, diferita de cea a tatalui sau - devenind << presedinte >>, dar se pare ca simte nevoia sa sublinieze legatura cu tatal sau pentru a-si consolida pozitia de lider in aceste vremuri dificile", a explicat el.Tatal lui Kim Jong-un, Kim Jong-il, decedat in 2011, a ramas secretar general etern al partidului, in timp ce bunicul lui, Kim Ir Sen, fondator al Coreii de Nord si mort in 1994, este presedintele etern al tarii.Evenimentul festiv al partidului unic de la Phenian, congresul isi propune sa consolideze autoritatea regimului si este urmarit indeaproape de expertii in problemele Coreii de Nord, care incearca sa identifice orice semn de schimbare in politica uneia dintre cele mai izolate tari din lume.Zvonuri conform carora Kim Yo Jong ar fi cazut in dizgratia fratelui sau au inceput sa apara inca din aprilie 2019. Apoi, insa, dictatorul nord-coreean a inceput sa dispara pentru perioade lungi de timp. S-a speculat ca acesta ar fi grav bolnav, in timp ce o multime de publicatii de tip tabloid au sustinut inclusiv ca acesta ar fi murit in timpul unei operatii. Atunci, s-a zvonit din nou ca sora lui Kim ar putea fi o posibila succesoare.In august, informatiile obtinute de serviciile secrete sud-coreene aratau ca o parte din puterea lui Kim ar fi fost delegata catre mai multi colaboratori apropiati, inclusiv catre Kim Yo Jong."In prezent, Kim Yo-jong (...) conduce afacerile generale ale statului pe baza de delegare. Kim Jong-un isi pastreaza inca autoritatea absoluta, dar o parte din ea a fost predata putin cate putin. Yo-jong este liderul numarul 2 de-facto, dar (Kim Jong-un) nu si-a ales un succesor", indica Serviciul de Informatii sud-coreean la acea vreme.Imaginea pe care si-a facut-o Kim Yo Jong in ultimii ani in presa occidentala si in zvonistica legata de regimul nord-coreean ar fi putut provoca decizia lui Kim Jong-un de a o elimina din conducerea oficiala a partidului, in contextul in care regimul a fost definit ca fiind "condus de paranoia". In situatia in care tara trece printr-o situatie economica grava si este izolata din cauza pandemiei, Kim ar putea sa se teama ca va fi inlocuit.CITESTE SI: