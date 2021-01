Kremlinul da asigurari ca "nu va lua in considerare" cererile occidentale de eliberare a lui Navalnii

"Este un caz intru totul intern, iar noi nu vom permite niminui sa se amestece in el", a declarat marti presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Peskov denunta, de asemenea, "indemnuri ingrijoratoare" ale lui Navalnii - arestat la intoarcerea sa in Rusia, duminica, dupa cinci luni de convalescenta in Germania, in urma unei presupuse otraviri cu noviciok de care-l acuza pe Vladimir Putin - la manifestatii in masa impotriva plasarii sale in detentie.Un tribunal rus a dispus luni plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii pe o peroada de 30 de zile, incepand de la data controversatei sale arestari, duminica, de catre serviciul penitenciar rus (FSIN), la sosirea sa la Moscova Serviciile penitenciare rusesti l-au arestat duminica pe Aleksei Navalnii, caruia ii reproseaza ca a incalcat conditiile unei pedepse cu inchisoarea - cu suspendare - din 2014.CITESTE SI: