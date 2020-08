Kremlinul ii ureaza lui Aleksei Navalnii "insanatosire rapida"

Aleksei Navalnii, unul dintre cei mai duri critici ai Kremlinului, se intorcea de la Tomsk la Moscova cand avionul in care se afla a fost nevoit sa aterizeze de urgenta la Omsk din cauza degradarii subite a starii sale de sanatate., a spus in fata presei Anatoli Kalinicenko, director adjunct al Spitalului de Urgenta Nr. 1 din Omsk, unde a fost internat opozantul de 44 de ani, fiind plasat la terapie intensiva si conectat la un aparat de respiratie artificiala.Kalinicenko a mai precizat ca starea opozantului este "stabila" si a subliniat ca este prea devreme pentru a se confirma teza otravirii.Intr-o declaratie pentru Radio Echo din Moscova, purtatoarea de cuvant a lui Aleksei Navalnii, Kira Iarmis, s-a declarat convinsa ca opozantul a fost victima unei "otraviri deliberate"., a scris ea pe Twitter Politia si membri ai Comitetului de Ancheta, insarcinat cu cele mai grave cazuri penale, au ajuns la spitalul din Omsk, a anuntat Kira Iarmis, adaugand ca ei au cerut sa vada lucrurile personale ale lui Navalnii.Viaceslav Guimandi, directorul juridic al Fondului de Lupta impotriva Coruptiei (FBK) al opozantului, a scris pe Twitter caPrincipal opozant al Kremlinului, ale carui dezvaluiri despre coruptia elitelor din Rusia sunt amplu distribuite pe retelele de socializare, Aleksei Navalnii a mai fost victima unor atacuri fizice in trecut. In 2017, a fost stropit in ochi cu un produs antiseptic la iesirea din biroul sau din Moscova.In iulie 2019, in timp ce ispasea o scurta pedeapsa cu inchisoarea, a sustinut de asemenea ca a fost "otravit" cu o "substanta chimica necunoscuta". Autoritatile au vorbit despre o "reactie alergica" si au dat asigurari ca nu au gasit "nicio substanta toxica".Citeste si: Medic: "Se afla in stare grava". Principalul oponent al lui Vladimir Putin, internat la terapie intensiva