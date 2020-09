Kremlinul nu vede niciun motiv ca statul rus sa fie acuzat ca se afla la originea otravirii lui Navalnii

"Nu exista niciun motiv sa se acuze statul rus", a declarat pentru presa un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Moscova este pregatita de "dialog" cu Berlinul si europenii in acest dosar, a adaugat el."Nicio substanta toxica" nu a fost detectata de medicii rusi in timpul spitalizarii initiale a lui Navalnii, in Siberia, la sfarsitul lui august, a insistat Peskov."Pana acum, noi nu am primit nicio informatie" din partea Germaniei cu privire la analizele care au permis sa se conchida ca opozantul a fost otravit, a adaugat el."Eu nu cred, in general, ca otravirea acestei persoane ar putea fi in folosul cuiva", a apreciat el."Ne-ar placea ca partenerii nostri din Germania si din alte tari europene sa nu judece pripit", a insistat Peskov.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a dat totodata asigurari ca nu vede "niciun motiv" ca Rusiei sa i se impuna sanctiuni in acest dosar.Cancelarul german Angela Merkel a exercitat miercuri presiuni asupra Moscovei, sa prezinte explicatii, dupa ce analize efectuate in Germania au aratat ca Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic "de tip noviciok".Acest agent neutoroxic a fost folosit impotriva fostului dublu agent Serghei Skripal si fiice sale Iulia, in 2018, in Anglia, potrivit autoritatilor britanice, care au dat vina pe statul rus.