La Bruxelles, s-a stabilit conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept

''Este prima data in istoria Europei cand bugetul este legat de obiective climatice si de respectarea statului de drept pentru acordarea finantarilor'', a afirmat Charles Michel in conferinta de presa organizata dupa patru zile si patru nopti de negocieri dificile.''Comisia Europeana a propus un instrument pentru a lua masuri cu majoritate calificata in cazul incalcarii statului de drept. A fost luat un angajament foarte clar pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii si a controla mai strict fondurile europene'', a explicat, la randul sau, presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen Ungaria si Polonia sunt in colimatorul Bruxellesului dupa ce au adoptat masuri considerate ca submineaza normele juridice si valorile democratice europene.Cele doua tari fac obiectul procedurii prevazute de articolul 7 al Tratatului privind Uniunea Europeana, care ofera UE posibilitatea de a sanctiona un stat membru care nu respecta valorile fundamentale europene. Dar decizia trebuie sa fie luata cu unanimitate, ceea ce neutralizeaza amplitudinea sa.Inaintea summitului, a fost prezentata propunerea de a suspenda sau a reduce finantarile europene pentru tarile care nu respecta valorile europene.Budapesta si Varsovia amenintasera sa se opuna prin veto oricarei corelari intre finantare si stat de drept, dar in cursul celei de-a patra nopti de negocieri s-a conturat un proiect de acord, au indicat mai multe surse diplomatice europene.Conform mecanismului avut in vedere, orice masura ar trebui aprobata cu majoritate calificata dintre statele membre (cel putin 55% dintre tarile UE, reprezentand minimum 65% din populatia totala), ceea ce este mai dificil de realizat decat ceea ce propusese initial Comisia Europeana.Media ungare apropiate guvernului premierului Viktor Orban au salutat acest compromis drept o ''mare victorie''.Insa un purtator de cuvant al cancelarului german nu a dorit sa confirme afirmatia ca Angela Merkel ar fi promis sa inchida procedura articolului 7 impotriva Ungariei in timpul presedintiei germane a Consiliului UE, care se incheie la 31 decembrie.Viktor Orban a spus ca a cerut sa se ''puna capat umilintei'' reprezentate de articolul 7. ''Presedintia germana a Consiliului UE a acceptat sa permita avansarea acestui proces in limitele posibilitatilor sale'', a indicat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert. ''Ii revine Ungariei sa ia initiativa'', a precizat cancelaria germana.Un veto al lui Orban ar fi pus sub semnul intrebarii ansamblului negocierilor asupra planului de relansare, care va fi dotat cu o capacitate de 750 miliarde euro, sustinut de viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2021-2027, in valoare de 1.074 miliarde euro.Lansarea procedurii articolului 7 contra Poloniei dateaza din decembrie 2017. In septembrie 2018, aceeasi procedura a fost deschisa contra Ungariei, de aceasta data la initiativa Parlamentului European. Ambele proceduri sunt pentru moment suspendate pana la reuniuni viitoare.