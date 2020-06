La funeralile lui George Floyd, Biden a declarat ca a sosit "ora justitiei rasiale"

Ziare.

Green a mai spus ca "Trebuie sa facem in asa fel incat sa nu iesim de aici dupa ce l-am omagiat fara a ne asigura ca facem ceea ce este necesar pentru a nu uita si pentru ca asta sa nu li se mai intample generatiilor viitoare"Intr-o inregistrare video difuzata la funeraliile lui George Floyd de la Huston, Joe Biden a declarat ca "Ora justitiei rasiale" a venit in SUA. Biden este candidatul democrat la presedintia SUA, relateaza AFP.Biden a mai declarat ca "Nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul", relateaza AFP, citata de Agerpres. Luni, la Huston, Biden s-a intalnit in particular cu apropiati ai lui George Floyd. Biden a mai spus ca "De ce exista in aceasta tara atat de multi americani negri care se trezesc dimineata stiind ca ar putea muri pur si simplu traindu-si viata?". Biden se va confrunta cu Donald Trump pe 3 noiembrie, fiecare incercand sa castige capital de imagine pentru un scrutin care va avea loc intr-un context american complicat si tensionat.Candidatul democrat a mai spus la funerarile lui George Floyd ca "Nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul".La funeralile de la Huston, deputata democrata in Congresul american Sheila Jackson Lee a spus ca spera si ea ca George Floyd sa nu fi murit degeaba.Discursul acesteia a fost aplaudat. Jackson Lee a mai adaugat ca fostii presedinti democrati Bill Clinton si Barack Obama au scris familiei lui George Floyd, daruindu-le un drapel american in numele presedintei Camerei reprezentantilor Nancy Pelosi. Aceasta a ingenuncheat luni simbolic, in incinta Congresului de la Washington , impreuna cu alti alesi democrati. Tot luni, acestia au depus o propunere de lege vizand reformarea politiei din SUA.