Laborator de cocaina de dimensiuni industriale destructurat in Olanda. Politistii au confiscat peste 3,4 milioane de euro

Fabrica de cocaina a fost descoperit in interiorul unei cladiri din Rotterdam, unde functiona si un garaj al traficantilor, in care acestia modificau masinile pentru a transporta drogurile in Europa. Opt vehicule au fost ridicate. Peste 80 de politisti olandezi, impreuna cu echipe SWAT, au participat la actiunea de amploare din Rotterdam, potrivit Europol, citat de Euronews. "Atat laboratorul de droguri, cat si garajul erau conduse de aceeasi grupare criminala care alimenteaza Europa cu cocaina", a anuntat Europol.Politia olandeza a fost ajutata in investigatii de Jandarmeria franceza. Actiunea a facut parte dintr-o ancheta mai ampla, care a luat in vizor Encrochat, o aplicatie de chat criptata, folosita de organizatiile criminale. Politia a facut cel putin 1.000 de arestari in aceasta ancheta. La sfarsitul lunii martie, Jandarmeria franceza desfasura o actiune de amploare impotriva aceluiasi grup infractional. Opt membri ai bandei au fost arestati, iar in regiunea Marsilia a fost confiscata cocaina in valoare de 5 milioane de euro. Anchetatorii au luat urma cocainei si asa au ajuns la laboratorul din Rotterdam.