Lady Gaga si Ariana Grande, cele mai populare artiste la nominalizarile MTV Video Music Awards 2020

Organizatorii galei, care anul acesta se va desfasura fara public la 30 august la New York, au anuntat joi nominalizarile si au adaugat doua categorii create special pentru pandemia de coronavirus: cel mai bun videoclip muzical de acasa si cea mai buna reprezentatie din carantina.Dupa Lady Gaga si Ariana Grande se claseaza Billie Eilish si The Weekend, cu cate sase nominalizari fiecare, si Taylor Swift, cu cinci mentiuni pentru deja aclamatul sau material discografic "Folklore", lansat inainte de termen.Dintre artistii latino, J Balvin a primit patru nominalizari, trei pentru cel mai bun videoclip latino si una pentu colaborarea sa cu Black Eyed Peas la piesa "Ritmo" (Bad Boys For Life).La cel mai bun videoclip al anului au fost selectate, alaturi de "Rain On Me", "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake si "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.De asemenea, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby si The Weeknd candideaza la nominalizarile pentru cel mai bun artist al anului. In timp ce Ariana Grande, absenta la aceasta categorie, spera sa castige premiul la cea mai buna colaborare a anului cu piesele cantate impreuna cu Justin Bieber, "Stuck with U" si Lady Gaga, "Rain On Me".La categoria cel mai bun videoclip latino J Balvin porneste ca favorit cu trei nominalizari: una pentru cel mai bun cantec 'Amarillo' si alte doua pentru colaborarile cu Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna si Karol G la piesa " China " si alta cu Maluma pentru 'Que Pena'."Tusa" de Karol G si Nicki Mianj, "Yo Perreo Sola" de Bad Bunny si "Mamacita" de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul completeaza aceasta categorie.Artista spaniola Rosalia, care anul trecut a triumfat la categoria cea mai buna coregrafie si video latino, cu piesa "Con Altura", a fost nominalizata anul acesta la categoria cea mai buna editare tehnica pentru "A Pale".La categoriile tehnice care recompenseaza in general regizori, directori de imagine si editori, anul acesta figureaza trei vedete pop: Billie Eilish si Taylor Swift, ca realizatoare a videoclipurilor "xanny" si respectiv "The Man"; si rapperul A$AP Rocky, ca director artistic pentru "Babushka Boi".In schimb, fratele lui Billie Eilish si producatorul sau obisnuit, Finneas, a fost nominalizat in premiera la categoria cel mai bun video de gen alternativ, unde va rivaliza cu candidati cu greutate, precum The 1975 si Lana del Rey.