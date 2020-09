Lasat in urma din cauza pandemiei, un caine a calatorit peste 160.000 de km pentru a-si revedea stapanii

Familia Eilbeck a avut la dispozitie mai putin de 48 de ore pentru a parasi SUA, inainte ca granitele sa se inchida. Cei patru membri au fost nevoiti sa o lase in urma pe micuta Pip din cauza regulilor dure privind importul animalelor de companie in Australia . Astfel, animalul nu a putut merge cu ei, potrivit CNN Pe 27 martie, Zoe Eilbeck a inchiriat o masina si a condus opt ore din Carolina de Sud pana in Carolina de Nord, lasand cainele in grija unei prietene, inainte ca familia sa se intoarca Sydney.Din pacate, femeia avea deja doi caini la ferma si nu a putut sa o primeasca si pe Pip, insa ajutorul a venit din partea unei iubitoare de animale din orasul Hillsborough. In tot acest timp, adevaratii stapani ai catelusei se luptau cu birocratia australiana privind transportul animalelor de companie din SUA in Australia.Din cauza interdictiilor de calatorie, Zoe nu s-a mai putut intoarce in SUA dupa Pip. Astfel, micuta Pip a fost nevoita sa calatoreasca singura in Australia.Cu ajutorul unei asociatii pentru protectia animalelor, Pip a ajuns cu avionul in Los Angeles, apoi in Auckland, in Noua Zeelanda . In tot acest timp, toti cei care au participat la aventura catelusei au urmarit cu emotie zborul in care se afla Pip.Catelusa a ajuns in Auckland pe 23 iulie si a intrat in carantina inainte de sa fie imbarcata pe cursa aeriana catre Melbourne, unde a petrecut inca 10 zile in carantina. Este obligatoriu pentru fiecare animal de companie care vine din strainatate in Australia sa intre in carantina.Pip urma sa zboare la Sydney pe 3 august, dar statul Victoria si-a inchis granitele din cauza cresterii alarmante a cazurilor COVID-19. Insa, fratele lui Zoe, Rob, care locuieste in Melbourne, a fost de acord sa aiba grija de Pip pentru cateva zile.Povestea aventurii catelusei Pip a devenit atat de populara in Australia, incat compania Virgin Australia a decis sa intervina si sa ajute catelusul sa ajunga inapoi la stapanii sai. Pip a ajuns in cele din urma in Sydney, pe 11 august, la cinci luni dupa ce a fost despartita de familia Eilbeck.