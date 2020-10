Laureata premiului Nobel pentru Chimie dezvolta un test COVID care da rezultatul in doar 5 minute

Diagnosticarea nu necesita echipamente scumpe de laborator si ar putea fi realizata chiar in cabinetele medicale, scoli, cladiri de birouri. "Pare ca este un test solid. E o solutie eleganta", spune Max Wilson, biolog molecular la Universitatea California din Santa Barbara, potrivit Science Mag, citat de Digi24 Tehnologia CRISPR este doar una dintre tehnologiile folosite pentru detectarea prezentei coronavirusului. Testul dezvoltat de echipa laureatei Nobel este cel mai rapid test CRISPR de pana acum: in luna mai, doua echipe de oameni de stiinta au anuntat ca au creat teste CRISPR care detecteaza coronavirusul intr-o ora, ceea ce oricum este mult mai putin decat durata conventionala de 24 de ore, cat dureaz in mod obisnuit.Tehnologia CRISPR identifica o secventa de ARN (acid ribonucleic) care este unica in virusul SARS-CoV-2. Testul creeaza un "ghid" ARN care este complementar secventei respective, astfel ca cele doua formeaza o legatura cand se intalnesc. Cand se formeaza legatura, se activeaza o enzima care "taie" toate celelalte molecule de ARN din jur si elibereaza o particula fluorescenta introdusa separat in solutia testului. Proba este "tintita" apoi cu o raza laser si, daca "se aprind" particulele fluorescente, este semnalata prezenta coronavirusului.Echipa condusa de Jennifer Doudna lucreaza acum la cresterea sensibilitatii testului. Potrivit unui studiu aflat in faza de pre-publicare, cu un singur "ghid" RNA se poate detecta prezenta virusului intr-o solutie cu concentratia de de 100.000 de virusuri intr-un microlitru de solutie (a mia parte dintr-un mililitru). Daca se realizeaza un al doilea test cu "ghid" RNA, sensibiliteta creste pana la 100 de virusuri intr-un microlitru de solutie."Testul nu este inca la fel de sensibil ca unul conventional, care se face in laborator si care poate detecta prezenta unui singur virus intr-un microlitru de solutie", spune Melanie Ott, virolog la Universitatea California din San Francisco, care conduce cercetarile alaturi de Doudna. Totusi, adauga ea, testul a putut sa identifice cu acuratete cinci probe in doar 5 minute, pe cand un test standard nu poate realiza acest lucru mai repede de o ora.Noul test mai are un avantaj, precizeaza Max Wilson: este capabil sa masoare si cantitatea de virus din probele prelevate, nu numai prezenta lui.Un test standard amplifica materialul genetic pentru a detecta virusul, ceea ce modifica materialul genetic prezent, astfel ca este eliminata orice sansa de a sabili cat virus contine proba.Prin contrast, echipa condusa se Doudna si Ott a constatat ca intensitatea semnalului fluorescent este direct proportionala cu cantitatea de virus din proba prelevata. Asta arata nu numai ca testul este pozitiv, ci si ce incarcatura de virus are pacientul, informatie care ii poate ajuta pe medici sa ajusteze tratamentul pentru fiecare pacient in parte, spune Max Wilson.Jennifer Doudna si Melanie Ott incearca acum sa finalizeze testul si cauta o modalitatea de a-l pune pe piata.