Le monde d'apres. Peisaje franceze

Dar daca puterea de regenerare de data aceasta vine la pachet cu serioase schimbari de paradigma? Sa vedem care ar fi.Depresurizarea, relaxarea psihologica, individuala si colectiva, prin iesirea din izolare (deconfinement) aduc cu sine o angoasa post-pandemie reala, legata de intinderea si efectele crizei economice, legata deopotriva de tensiunile sociale care se intrevad.Pandemia a bulversat in profunzime straturile lumii si de abia acum, la linistirea apelor, incep sa iasa la suprafata, ca dintr-o casa luata de viitura, lucruri disparate, unele stricate, cateva intregi, unele recuperabile, altele de aruncat in muntii de gunoaie. Ce mecanisme s-au fisurat, cate s-au defectat de-a dreptul, ce rotite n-ar fi trebuit sa fie atat de fragile - recensamantul de abia incepe.Peisaje franceze de dupa molima, deci. Intr-o postare de pe pagina mea de facebook am enumerat cateva tensiuni ale acestor zile, unele fiind deschideri de pagina si de stiri in Franta. Asa pare, la cateva zile de la deconfinement, ca Franta paraie din toate incheieturile. Renault ar da afara 1500 de ingineri. La Paris, cadrele medicale au iesit in strada sa ceara nu aplauze, nu medalii, ci mai multe mijloace pentru sanatate. Infiltrat de ultrasi, mitingul a degenerat in violente. Compania aeriana Air France a anuntat intre 8000 si 10 000 de disponibilizari. De parca paharul nu era deja plin, la Dijon, gasti de ceceni au venit din mai multe regiuni, ca sa-si impuna legea cu bestialitate, in stil mafiot.Pentru indragostitii de utopica "la vie en rose", o asemenea insiruire pare o retorica pur emotionala, in ton cu socul pandemiei. Dimpotriva, as spune: a ascunde sub covor semnele crizei si tensiunile din societate inseamna a oculta, de fapt, adevaratele filoane de regenerare si de creativitate ale Frantei, de care tara asta fascinanta poate da dovada chiar aflandu-se in ochiul ciclonului.A sasea putere economicaSa-i dam Cezarului ce-i al Cezarului. Desigur, Franta e a sasea putere economica mondiala:- cu un PIB solid, de 609 miliarde de euro la sfarsitul lui 2019 (dar diminuat drastic cu pina la 14% in 2020 si o datorie publica estimata la 116% din PIB)- cu un sistem de protectie sociala unic in Europa si in lume (e de ajuns sa te ia sistemul in brate si esti aproape salvat)- cu o cultura a sindicalismului extrem de puternica (si reforme de nereformat)- cu practici si consum cultural de invidiat (16% din populatia Frantei este inscrisa la biblioteci; cultura reprezinta 2,3% din PIB, cam cat industria agro-alimentara, cifre valabile in 2018)- cu un cult al dezbaterii inca in picioare (chiar si sub asaltul politicului corect).Pe acest fond apriori solid de tara, criza datorata coronavirusului nu poate fi nici ascunsa sub covor nici minimalizata. Conform unui studiu economic comparativ, se preconizeaza ca, pana la sfarsitul anului 2021, procentul de intreprinderi falimentare va ajunge, in Franta, la 21% (spre deosebire de 37% in Marea Britanie si Italia, si doar 12% in Germania.) 60 000 de intreprinderi ar putea depune bilantul, cu desfiintarea a 200 000 de locuri de munca. In mod doar aparent paradoxal, la iesirea din izolare nu se constata o inregistrare masiva de intreprinderi in faliment, et pour cause: statul francez injecteaza un fond de urgenta de 45 de miliarde de euro in economie, sustinand somajul tehnic si partial cu 8,5 miliarde, decaland plata taxelor si impozitelor (cca 32 de miliarde) si garantand imprumuturile intreprinderilor.Cand insa toate aceste plase de salvare vor expira, socul va fi pe masura. Adica, foarte probabil din toamna. Politic, economic si social, va fi o toamna de foc sau nu va fi deloc. Politic, economic si social, Emmanuel Macron , presedintele Frantei, va trebui sa mai cada, inca o data, in picioare.Le monde d'apresPandemia a indus in imaginarul social ideea de ruptura. Orizontul ia forma unei sintagme postapocaliptice, << le monde d'apres >> . Iar lumea de dupa nu va mai fi aceeasi. Politicieni pe de o parte, analisti, economisti, sociologi, sefi de intreprinderi, pe de alta, cu totii avanseaza prudent, sindicatele sunt si ele numai ochi si urechi. Cel putin simbolic, exista un orizont de asteptare pentru importante schimbari de paradigma.Pe agenda inca instabila a schimbarilor din temelii, in Franta se contureaza deja cateva tendinte, niste prioritati. Intre altele, se remarca trei domenii traversate de o accentuata schimbare de optica, care poate antrena si o schimbare de paradigma: economia regionala, munca la distanta si eco-transportul.Pandemia a facut posibila aceasta constientizare, necesitatea de a te putea baza pe o puternica economie de proximitate. Mondializarea a fost lovita puternic in aripa, iar ideea de a re-localiza productiile strategice castiga teren vazand cu ochii. Astfel, tot lantul de productie a paracetamolului se vrea repatriat in Franta. Ecosistemul local e noua utopie, noul ideal de solidaritate si de patriotism local. Intr-o cronica din Les Echos, economistul Jean Peyrelevade avanseaza drept solutie alternativa de paliere a crizei posibilitatea ca francezii sa participe direct la relansarea economica, sustinand intreprinderile (mici si mijlocii) din regiunea lor cu bani din economiile lor private, prin crearea unui "fonds d'investissement citoyen".Munca la distanta - le teletravail - constituie in sine o revolutie fulgeratoare. Ce nu s-a indraznit in ani de zile a fost pus pe roate in trei saptamani. In mediul bancar, spre exemplu, dupa iesirea din izolare, abia unul din patru angajati s-a intors, in Franta, la serviciu, adica in sediile clasice ale bancilor, ceilalti continuind sa lucreze de acasa. In domeniul educatiei insa, telescoala a cunoscut mari disparitati, cu diferente sensibile intre sistemul public si sistemul privat, cu decalaje importante intre scoli din interiorul aceluiasi sistem.In fine, beneficiile ecologice datorate pauzei colective, impusa la scara de masa, influenteaza politicile de transport, dar si practica individuala a deplasarilor. Anne Hidalgo, primarita Parisului (Partidul socialist), vrea sa generalizeze legea vitezei maxime de 30/h pentru masini in interiorul metropolei. Pe de alta parte, nici ideea de a face o ora pe bicicleta (!) pana la locul de munca nu mai pare chiar atat de aberanta in lumea post-pandemie.Armonizarea contrariilorS-au deschis, in Franta, terasele si restaurantele. Niste tineri de la un start-up au avut ideea sa digitalizeze meniurile, ca sa nu mai treaca fizic din mana in mana si ca angajatii sa nu mai trebuiasca sa le dezinfecteze de sute de ori pe zi. Printr-o aplicatie, codul QR afisat de restaurant se transforma pe telefonul mobil al clientului in lista de bucate dematerializata.Nu de creativitate efervescenta duce lipsa Franta, cu sau fara pandemie. Admiratia pe care o starneste Franta vine din amestecul societal de libertate si constrangere, de impuls revolutionar si sistem imuabil. Criza economica va exacerba fara indoiala toate aceste trasaturi si e tant mieux.Daca Franta ramane o natiune splendida, de invidiat continuu, e tocmai prin stiinta, efortul si chiar jubilatia de a incerca sa armonizeze contrariile: drepturile sociale sacrosante si stabilitatea marilor grupuri industriale, ecologie si randament economic, eficienta economica si relocalizare a intreprinderilor, relocalizare a intreprinderilor si deschidere europeana.Misiune imposibila? De la Napoleon I incoace (si de la Balzac) "impossible n'est pas francais".Cristina Hermeziu este jurnalista si scriitoare. Din 2005 s-a stabilit la Paris. Ultima carte publicata: Viata pe Facebook . Dau like, deci exist (coord.), Polirom, 2020.