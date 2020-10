Regeneron a depus o cerere pentru aprobarea de urgenta a "leacului" experimental folosit de Trump pentru a se trata de coronavirus

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Acestia au spus ca, la inceput, accesul la tratament ar fi extrem de limitat, cu doze suficiente pentru doar 50.000 de pacienti, departe de "sutele de mii" de doze despre care Trump a spus in videoclip, potrivit The New York Times In videoclipul de cinci minute postat de presedintele SUA, Trump a spus ca a fost o "binecuvantare de la Dumnezeu" ca a fost infectat cu coronavirus si ca cocktailul Regeneron l-a facut brusc sa se simta mai bine. "M-am simtit incredibil", a spus el. "M-am simtit bine imediat".Nu exista dovezi ca tratamentul este motivul pentru care se simtea mai bine, iar medicii sai au spus ca a luat si alte medicamente."Eu numesc asta un remediu", a spus Trump, adaugand ca se va asigura ca se afla in fiecare spital cat mai curand posibil.Trump a dat impresia ca va impinge F.D.A. pentru a aproba tratamentul Regeneron, chiar daca oamenii de stiinta ai agentiei ar trebui sa ia decizii independente cu privire la aprobari."Am autorizatia de utilizare de urgenta pregatita si trebuie sa o semnam acum", a spus Trump.O purtatoare de cuvant a F.D.A. a refuzat sa comenteze situatia spunand ca agentia nu confirma sau respinge cererile de produse.Vestea cererii Regeneron, in aceeasi zi in care Trump a laudat excesiv medicamentul nedovedit, probabil va intensifica temerile ca presedintele preseaza agentiile federale de sanatate sa ia decizii care sa-i avantajeze politic. In videoclip, Trump si-a repetat dorinta de a obtine aprobarea unui vaccin inainte de alegeri, chiar daca producatorii de vaccinuri au spus ca este foarte putin probabil.Tratamentul Regeneron este un cocktail de doi anticorpi puternici despre care se crede ca stimuleaza raspunsul imun la virus. Rezultatele timpurii par promitatoare. Intr-un comunicat de presa, compania a declarat ca cocktail-ul a scazut nivelul virusului, in special la persoanele care nu si-au facut proprii anticorpi, dar compania nu a publicat inca date detaliate pentru a sustine afirmatia sa. Studiile clinice nu sunt inca complete.Compania a primit peste 500 de milioane de dolari de la guvernul federal pentru a-si dezvolta si fabrica tratamentul experimental.Compania a declarat ca se asteapta sa aiba doze disponibile pentru 300.000 de pacienti in urmatoarele cateva luni. Conform acordului cu guvernul federal, acesta a declarat ca aceste doze vor fi puse la dispozitie in mod gratuit.In august, a anuntat un parteneriat cu compania farmaceutica Roche pentru a creste productia la aproximativ 250.000 de doze pe luna pana anul viitor.