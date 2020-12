SUA: Camera Reprezentantilor a aprobat o lege care dezincrimineaza consumul de canabis

Legea MORE va crea cai pentru oportunitati de participatie in industria emergenta, va permite veteranilor sa obtina recomandari medicale pentru canabis si instituie surse de finantare pentru reinvestitii in comunitati afectate disproportionat de razboiul impotriva drogurilor.Votul de vineri reprezinta prima data cand Camera din Congres a abordat problema decriminalizarii federale a canabisului.Din total, 222 de democrati au fost "pentru" aprobarea legii si 6 "impotriva". Cat ii priveste pe republicani, cinci au fost in favoarea legii si 158 au votat impotriva."Este lucrul corect de facut", a spus inainte de vot Earl Blumenauer (Oregon), sustinator al legii, co-presedinte al Congressional Cannabis Caucus. "Pentru prea mult timp, razboiul declarat drogurilor a tintit catre tineri, mai ales cei de culoare, si a respins sfatul expertilor".Blumenauer a facut eforturi pentru incheierea prohibitiei privind canabisul din anii 1970, cand facea parte din legislativul statului. El este de parere ca razboiul impotriva drogurilor "nu a avut sens niciodata" pentru el si ca s-a nascut din viziunea "cinica" a presedintelui Richard Nixon asupra canabisului si a altor substante controlate.Nixon a declarat razboi drogurilor la inceputul anilor 1970, cand a decretat abuzul de droguri ca fiind "inamicul public numarul unu", dupa ce consumul de droguri in scop recreational a crescut in anii 1960. Obiectivul lui a fost de a reduce consumul, distribuirea si comertul prin condamnari la inchisoare.In urma cu doua zile, o comisie a Organizatiei Natiunilor Unite a votat inlaturarea canabisului din lista in care era categorisit drept unul dintre cele mai periculoase droguri, actiune care recunoaste planta ca avand proprietati medicinale.Commission on Narcotic Drugs a aprobat astfel recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Citeste si: Pacientii tinuti in lanturi si batuti cu bastoane. Bulgaria inchide 28 de centre psihiatrice