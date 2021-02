Parlamentul australian a adoptat legea care obliga gigantii tech sa plateasca continutul media

Legea a fost adoptata cu usurinta dupa ce companiile Facebook si Google au ajuns la un acord cu autoritatile pentru a evita sa fie supuse unui arbitraj obligatoriu. Ea deschide calea pentru ca acesti doi jucatori digitali majori sa investeasca zeci de milioane de dolari in acorduri pentru continut local. Aceasta lege s-ar putea dovedi un model pentru rezolvarea conflictelor dintre gigantii tehnologici si autoritatile de reglementare din intreaga lume pentru a echilibra relatiile dintre mass-media traditionale, aflate intr-o mare dificultate financiara, si gigantii care domina internetul si capteaza o parte semnificativa a veniturilor din publicitate.Guvernul australian a declarat ca legea va garanta ca organizatiile de presa "sunt compensate in mod echitabil pentru continutul pe care il genereaza, contribuind astfel la mentinerea vie a jurnalismului de interes public in Australia ".Google va plati de acum pentru continutul de stiri care apare in noul sau instrument numit Google News Showcase, iar Facebook va trebui sa plateasca furnizorii care apar in produsul sau News, ce urmeaza sa fie lansat in Australia mai tarziu in cursul acestui an.Dupa blocarea publicarii de linkuri catre articole de stiri din mass-media locale sau internationale ca raspuns la proiectul de lege, proprietarul Instagram si WhatsApp a cedat si a incheiat un acord de ultima ora cu guvernul de la Canberra.Grupul lui Mark Zuckerberg a anuntat ca va investi cel putin un miliard de dolari in continut de stiri in urmatorii trei ani. Aceasta suma, comunicata miercuri intr-o postare pe blog de Nick Clegg, responsabil pentru afaceri publice, se adauga celor 600 de milioane de dolari investiti in mass-media din 2018.La randul sau, Google si-a exprimat deja acord sa plateasca "sume semnificative" in schimbul continutului oferit de grupul de presa al magnatului Rupert Murdoch , News Corp, care a facut presiuni in favoarea adoptarii acestei legi in Australia.Facebook si Google au la dispozitie doua luni pentru a incheia alte acorduri prin care sa evite un arbitraj obligatoriu.