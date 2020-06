Legea securitatii nationale: China anunta "represalii" dupa ce Statele Unite au oprit exportul de material militar in Hong Kong

Ziare.

Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez a adoptat marti acest text, la un an dupa manifestatii monstru in fosta colonie britanica impotriva influentei Guvernului central.Washingtonul acuza Beijingul de faptul ca si-a incalcat angajamentele internationale si principiul "o tara doua susteme" care ii acorda fostei colonii britanice, cu 7,5 milioane de locuitori, o vasta autonomie dupa retrocedarea acesteia Chinei in 1997.In semn de protest fata de acapararea Hong Kongului de catre Beijing, Washingtonul a anuntat luni ca pune capat exporturilor de material sensibil in domeniul Apararii catre Hong Kong."Statele Unite nu vor reusi niciodata sa opreasca eforturile Chinei de a avansa legislatia la Hong Kong in domeniul securitatii nationale", a subliniat in fata presei un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe Zhao Lijian.Aceasta masura vizeaza armament si echipamente americane in domeniul Apararii al caror export necesita unda verde a Departamentului de Stat american si care este necesar sa nu faca obiectul unei opozitii in Congres."Statele Unite sunt nevoite sa ia aceasta masura cu scopul de a proteja securitatea nationala (americana). Nu mai putem face distinctie intre exportul acestui material catre Hong Kong si catre restul Chinei", a justificat, intr-un comunicat, seful diplomatiei americane Mike Pompeo.Guvernul american urmeaza, de asemenea, " sa ia masuri in vederea impunerii Hong Kongului acelorasi restrictii asupra tehnologiei americane din domeniul Apararii si tehnologiei cu dubla intrebuintare civila similitara pe care le impune Chinei".Presedintele american Donald Trump a deschis deja calea unei retrageri a statului preferential de care beneficia Hong Kongul in relatia cu Statele Unite.Reforma provoaca ingrijirorari activistilor in favoarea democratiei, care suspecteaza Beijingul de faptul ca vrea sa puna in discutie autonomia fostei colonii britanice."Decizia Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) de a aneantiza libertatile la Hong Kong a obligat administratia Trump sa-si reevalueze politica fata de teritoriul" chinez, a subliniat Mike Pompeo, anuntand oprirea acestor exporturi.