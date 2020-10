Analiza controversata a expertilor. Leonardo da Vinci nu ar fi autorul operei "Batalia de la Anghiari''

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Fresca sarbatoreste victoria din secolul XV a Republicii Florentine impotriva milanezilor si o lunga perioada de vreme s-a crezut ca ar fi ascunsa dupa un zid, in Palazzo Vecchio, din Florenta. Zidul nu a putut fi daramat pentru a verifica daca fresca se afla intr-adevar acolo pentru ca a fost acoperit cu o alta fresca de valoare inestimabila, despre o alta batalie, opera a pictorului si arhitectului Girogio Vasari."Leonardo nu a pictat niciodata aceasta batalie pe zid, aceasta este concluzia noastra", a declarat Francesca Fiorani, istoric al artei de la Universitatea din Virginia, cu ocazia unei conferinte organizata la Galeriile Uffizi din Florenta.Fiorani a precizat ca Leonardo nu a facut decat unele schite si studii pregatitoare pentru fresca de dimensiuni mari ce i-a fost comandata la inceputul secolului XVI. Exista insemnari cu privire la materialele furnizate pictorului in legatura cu munca pe care o depunea, iar "aceste materiale nu erau necesare pentru pictarea bataliei, ci pentru pregatirea zidului (pentru pictare)", a mai adaugat ea."Pregatirea zidului nu a decurs bine, si totul s-a oprit acolo", a sustinut Francesca Fiorani.Fiorani a prezentat o noua lucrare academica asupra controverselor din jurul frescei "Batalia de la Anghiari", la care a contribuit alaturi de alti cativa experti internationali. Ei au anuntat ca au demontat definitiv teoriile cercetatorului italian Maurizio Seracini, care in 2012 ajungea pe prima pagina a ziarelor cu afirmatia ca a gasit fresca pierduta.Maurizio Seracini a dat niste mici gauri in fresca "Batalia de la Marciano", pictata de Vasari in Palazzo Vecchio, si a anuntat ca a gasit urme ale unui pigment negru similar celui folosit de Leonardo pentru a picta "Mona Lisa" pe peretele din spatele frescei lui Vasari, alimentand teoriile ca fresca pe care ar fi pictat-o Leonardo ar fi fost ascunsa in spatele frescei lui Vasari.