Letonia, Estonia, Finlanda si Polonia cer o reuniune a UE pe tema situatiei din Republica Belarus

Ministrii de externe leton Edgars Rinkevics, eston Urmas Reinsalu, finlandez Pekka Haavisto si polonez Jacek Czaputowicz s-au intalnit in capitala Letoniei, Riga, cu ocazia centenarului tratatului de pace intre Letonia si Rusia sovietica.Situatia din Belarus a devenit insa subiectul central al conferintei lor de presa comune, la care ministrii leton, eston si finlandez au sustinut propunerea unei reuniuni europene formulata in ziua precedenta de omologul lor polonez si despre care au mentionat ca a fost transmisa sefului diplomatiei europene, Josep Borrell."Inca exista loc pentru dialog", a apreciat gazda reuniunii, ministrul Edgars Rinkevics, dupa ce a fost intrebat despre posibilitatea impunerii unor noi sanctiuni europene impotriva Belarusului, el estimand ca astfel de sanctiuni "nu vor face decat sa creasca dependenta globala (a Belarusului) fata de Rusia".In acest timp, omologul sau eston Urmas Reinsalu a cerut autoritatilor de la Minsk sa "inceteze orice violenta impotriva manifestantilor pasnici, sa elibereze activistii si ziaristii arestati". "Nimeni nu a descris aceste asa-zise alegeri drept libere si corecte, asadar nu trebuie sa recunoastem legitimitatea rezultatelor", a completat el.Ministrii de externe din Letonia si Polonia, state care au frontiere comune cu Belarus, au spus ca tarile lor sunt dispuse sa primeasca opozanti belarusi, dupa ce au vorbit despre situatia candidatei la presedintie Svetlana Tihanovskaia, care marti a parasit Belarusul pentru a se refugia in Lituania, ea afirmand intr-o inregistrare video ca "singura" a luat "decizia foarte dificila" de a pleca.Tihanovskaia a contestat rezultatul alegerilor prezidentiale, castigate cu peste 80% din voturi de Aleksandr Lukasenko, aflat la putere in Belarus din 1994. Acest rezultat a declansat proteste antiguvernamentale care s-au extins in 33 de orase ale tarii si mii de persoane au fost retinute, dupa cum au anuntat chiar autoritatile de la Minsk.Presedintele Lukasenko a aprobat modul in care au actionat fortele de ordine si a acuzat opozitia ca primeste sprijin extern din partea unor tari precum Polonia sau Republica Ceha si ca incearca sa ocupe cu forta institutii publice."Polonia este pregatita sa joace rolul de mediator intre opozitia belarusa si presedintele Lukasenko. Exista inca loc pentru dialog", a declarat la Riga ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz."Nu este normal sa fuga din propria lor tara candidati ai opozitiei. Vom fi prudenti cu sanctiunile, intrucat ele trebuie impuse in asa fel incat sa nu afecteze cetatenii belarusi de rand ori cetatenii altor tari care traiesc sau muncesc in Belarus", a atentionat la randul sau seful diplomatiei finlandeze, Pekka Haavisto.