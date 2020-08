Liban: Diplomatul Mustapha Adib, numit prim-ministru

Numirea lui Adib, in varsta de 48 de ani, a intervenit cu cateva ore inainte de sosirea in Liban a presedintelui francez Emmanuel Macron , care i-a indemnat pe liderii libanezi sa formeze rapid un "guvern de misiune" insarcinat cu scoaterea tarii din criza economica si politica.Adib, ambasador la Berlin din 2013, a fost ales dupa ce a obtinut 90 de voturi pentru dintre cele exprimate de 128 de membri ai parlamentului, potrivit Radio Vocea Libanului.Noul guvern va trebui sa conduca tara prin multiple crize. Anuntul intervine la mai mult de trei saptamani dupa ce prim-ministrul Hassan Diab a demisionat in urma unei explozii masive in capitala Beirut ce a ucis peste 180 de persoane si a ranit alte 6.000.Prim-ministrul libanez desemnat Mustapha Adib a cerut formarea unui nou guvern in timp record si implementarea imediata a reformelor ca un punct de inceput pentru un acord cu Fondul Monetar International (FMI). "Sansa pentru tara noastra este mica", a declarat Adib dupa ce a fost desemnat oficial de catre presedintele Michel Aoun.